Impacto en la Premier League: El Manchester United cae goleado en casa ante el Bournemouth
Se registró una nueva sorpresa en la octava jornada de la Premier League: al recibir al Bournemouth en casa, Manchester United no pudo oponer resistencia y sufrió una contundente derrota por 0:3.
Tras este fracaso, la crisis de los mancunianos en la competición doméstica se profundiza, haciendo que el equipo caiga a la parte baja de la tabla.
Crónica de la derrota en Old Trafford: 3 golpes de los visitantes
El Bournemouth ejecutó un plan de juego preciso y eficaz durante todo el encuentro, aprovechando al máximo las situaciones creadas:
Minuto 38 (Apertura del marcador): Tras un ataque activo de los visitantes, Ryan envió el balón a la red del MU para abrir el marcador (0:1);
Minuto 43 (Segundo golpe): Solo cinco minutos después, Marcus Tavernier aprovechó el desorden defensivo para ampliar la ventaja (0:2);
Minuto 71 (Punto final): En la segunda parte, los locales intentaron salvar el partido pero fallaron en un contraataque: Evanilson puso el 0:3 definitivo.
Desastre en la tabla: MU en el puesto 16
Este encuentro cambió drásticamente la posición de los equipos en la competición:
El Bournemouth asciende: Gracias a esta victoria, los «Cherries» alcanzan los 9 puntos y suben al puesto 13 de la tabla;
Manchester Uniteden zona peligrosa: Con solo 7 puntos en su haber, el MU termina la jornada 8 en el puesto 16 de la clasificación.
Ficha del partido:
Premier League, Jornada 8
Manchester United— Bournemouth 0:3
Goles: Ryan 38', Tavernier 43', Evanilson 71'.
Manchester United: Lammens, Haven (Martínez, 65'), Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans (Cunha, 46'), Baleba (Zirkzee, 72'), Diallo (Lacey, 78'), Andrey Santos, Mount, Mbeumo.
Bournemouth: Petrovic, Antonio Silva, Adam Smith (Kroupi, 87'), Hill, Truffert, Kluivert (Gannon-Dougherty, 63'), Lewis Cook (Christie, 75'), Tavernier (Diakité, 87'), Adams, Ryan, Evanilson (Adli, 87').
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