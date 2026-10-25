Impacto en la Premier League: El Manchester United cae goleado en casa ante el Bournemouth

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Impacto en la Premier League: El Manchester United cae goleado en casa ante el Bournemouth

Se registró una nueva sorpresa en la octava jornada de la Premier League: al recibir al Bournemouth en casa, Manchester United no pudo oponer resistencia y sufrió una contundente derrota por 0:3.

Tras este fracaso, la crisis de los mancunianos en la competición doméstica se profundiza, haciendo que el equipo caiga a la parte baja de la tabla.

Crónica de la derrota en Old Trafford: 3 golpes de los visitantes

El Bournemouth ejecutó un plan de juego preciso y eficaz durante todo el encuentro, aprovechando al máximo las situaciones creadas:

  • Minuto 38 (Apertura del marcador): Tras un ataque activo de los visitantes, Ryan envió el balón a la red del MU para abrir el marcador (0:1);

  • Minuto 43 (Segundo golpe): Solo cinco minutos después, Marcus Tavernier aprovechó el desorden defensivo para ampliar la ventaja (0:2);

  • Minuto 71 (Punto final): En la segunda parte, los locales intentaron salvar el partido pero fallaron en un contraataque: Evanilson puso el 0:3 definitivo.

Desastre en la tabla: MU en el puesto 16

Este encuentro cambió drásticamente la posición de los equipos en la competición:

  • El Bournemouth asciende: Gracias a esta victoria, los «Cherries» alcanzan los 9 puntos y suben al puesto 13 de la tabla;

  • Manchester Uniteden zona peligrosa: Con solo 7 puntos en su haber, el MU termina la jornada 8 en el puesto 16 de la clasificación.

Ficha del partido:

Premier League, Jornada 8

Manchester United— Bournemouth 0:3

  • Goles: Ryan 38', Tavernier 43', Evanilson 71'.

  • Manchester United: Lammens, Haven (Martínez, 65'), Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans (Cunha, 46'), Baleba (Zirkzee, 72'), Diallo (Lacey, 78'), Andrey Santos, Mount, Mbeumo.

  • Bournemouth: Petrovic, Antonio Silva, Adam Smith (Kroupi, 87'), Hill, Truffert, Kluivert (Gannon-Dougherty, 63'), Lewis Cook (Christie, 75'), Tavernier (Diakité, 87'), Adams, Ryan, Evanilson (Adli, 87').

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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