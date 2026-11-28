En el marco de la jornada 12 de la Premier League, Manchester United recibió al Brentford en el estadio Old Trafford. El encuentro estuvo bajo el dominio total de los visitantes, terminando en una contundente derrota de los mancunianos por 0-4 .

Doblete de Wilson y goles en los últimos minutos

Ya en la primera parte, el delantero del Brentford Callum Wilson anotó un doblete, poniendo a los locales en una situación difícil: marcó en los minutos 19 y 32.

En la segunda mitad, los visitantes aprovecharon sus oportunidades. En el minuto 82, Kristoffer Ajer amplió la ventaja, mientras que el suplente Kevin Schade sentenció el resultado en el 90+1' — 0-4.

Tras esta derrota, el Manchester United se mantiene con 8 puntos en la 19ª posición de la tabla. Por su parte, el Brentford suma 20 puntos y asciende al 5º puesto .

Ficha del partido y estadísticas clave

Estadísticas Información oficial Competición y jornada Premier League, Jornada 12 Encuentro y resultado Manchester United — Brentford 0-4 Goles Callum Wilson (19', 32'), Kristoffer Ajer (82'), Kevin Schade (90+1') Amonestaciones Martínez (35'), Yoro (49'), Maguire (86') Situación en la tabla Brentford — 20 puntos (5º puesto); Manchester United — 8 puntos (19ª posición) Alineación del Manchester United Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martínez (Shaw, 46), Dorgu (Lacey, 70), Mainoo, Tielemans (Mount, 83), Fernandes, Diallo (Mbeumo, 46), Zirkzee (Cunha, 63) Alineación del Brentford Kelleher, Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter, Janelt, Ouattara (Carvalho, 87), Damsgaard (Jensen, 70), Anthony (Diouf, 87), Sangaré, Wilson (Schade, 53)

¿Qué crees que puede salvar al Manchester United de esta crisis tras la dura derrota en Old Trafford y caer al puesto 19?

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