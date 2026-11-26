El club inglés de Manchester Unitedpodría cambiar de dueño en un futuro cercano. Indykaila News informa que una empresa independiente respaldada por el gobierno de Arabia Saudita está manteniendo conversaciones con altos funcionarios para la adquisición total del club de Manchester.

Detalles de las negociaciones y el factor Newcastle

Según la fuente, esta empresa interesada en el Manchester United no tiene ninguna relación con el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, que es propietario de otro club de la Premier League, el Newcastle United. Esto permitiría eludir las restricciones de la Premier League sobre la multipropiedad de clubes. Por ahora, no se han revelado el resultado final de las negociaciones ni el valor potencial de la transacción.

Situación actual del club e indicadores clave

Indicadores Detalles y estado Parte interesada Empresa independiente respaldada por el gobierno saudí (sin relación con el PIF) Forma del acuerdo Negociaciones para la compra total del club Posición actual en la Premier League 19º puesto (zona de descenso) Estadísticas de la temporada Tras 11 partidos, solo 8 puntos

Cabe recordar que el Manchester United está teniendo una temporada muy decepcionante en la Premier League, ocupando el puesto 19 de la tabla con solo 8 puntos tras 11 jornadas.

¿Cree usted que un cambio de propietario y la llegada de inversión saudí es la solución correcta para sacar al Manchester United de la crisis?

¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta impactante noticia con los aficionados del fútbol inglés!