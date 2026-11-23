En la jornada 11 de la Premier League, el Liverpool recibió al Manchester United y lo derrotó con una goleada. Los 'Merseysiders' lograron una victoria por 4-0, alcanzando los 21 puntos en el campeonato. Los visitantes se vieron obligados a jugar con un hombre menos desde el minuto 8.

Manchester Unitedse quedó con diez hombres al minuto 8

El choque entre Liverpool y Manchester United, una de las mayores rivalidades del fútbol inglés, estuvo dominado por los locales. Desde el inicio, los visitantes enfrentaron un problema grave: Yoro fue expulsado al minuto 8.

Aprovechando la superioridad numérica, el Liverpool abrió el marcador rápidamente. Al minuto 10, Dominik Szoboszlai puso en ventaja a su equipo. Poco después, al minuto 13, Florian Wirtz marcó para consolidar la ventaja de los anfitriones.

La expulsión al minuto 8 y los dos goles en los primeros 13 minutos sentenciaron el destino del encuentro.