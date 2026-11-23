Yoro expulsado al minuto 8: el Liverpool golea 4-0 al Manchester United
En la jornada 11 de la Premier League, el Liverpool recibió al Manchester United y lo derrotó con una goleada. Los 'Merseysiders' lograron una victoria por 4-0, alcanzando los 21 puntos en el campeonato. Los visitantes se vieron obligados a jugar con un hombre menos desde el minuto 8.
Manchester Unitedse quedó con diez hombres al minuto 8
El choque entre Liverpool y Manchester United, una de las mayores rivalidades del fútbol inglés, estuvo dominado por los locales. Desde el inicio, los visitantes enfrentaron un problema grave: Yoro fue expulsado al minuto 8.
Aprovechando la superioridad numérica, el Liverpool abrió el marcador rápidamente. Al minuto 10, Dominik Szoboszlai puso en ventaja a su equipo. Poco después, al minuto 13, Florian Wirtz marcó para consolidar la ventaja de los anfitriones.
La expulsión al minuto 8 y los dos goles en los primeros 13 minutos sentenciaron el destino del encuentro.
El Liverpool no bajó el ritmo en la segunda mitad
Tras el descanso, los 'Merseysiders' mantuvieron su presión ofensiva. Al minuto 66, Ngumoa puso el 3-0. En el minuto 82, Muñoz anotó para establecer el marcador final de 4-0.
Aunque el Manchester United realizó varios cambios durante el partido, no pudo detener la presión del rival. El Liverpool selló una contundente victoria y sumó tres puntos vitales.
La situación en la Premier League cambia
Tras esta victoria, el Liverpool llega a los 21 puntos y asciende al cuarto lugar de la tabla de la Premier League.
Para el Manchester United, esta derrota es otro resultado difícil. El club mancuniano permanece en la posición 19 con 8 puntos.
Liverpool — Manchester United 4-0
Goles:
10' — Szoboszlai
13' — Wirtz
66' — Ngumoa
82' — Muñoz
Expulsión:
8' — Yoro (Manchester United)
Amonestación:
62' — Barcola (Liverpool)
Alineaciones titulares
Liverpool: Alisson, van Dijk, Araujo (Gomez, 86), Barcola (Muñoz, 72), Isak (Koumas, 86), Gakpo, Kerkez, Mac Allister (Nyoni, 72), Ngumoa (Frimpong, 82), Szoboszlai, Wirtz.
Manchester United: Lammens, Cunha (Zirkzee, 46), Dalot, de Ligt, Dorgu (Mazraoui, 65), Fernandes, Mainoo (Andrey Santos, 87), Martinez, Mbeumo (Maguire, 22), Tielemans (Mount, 65), Yoro.
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