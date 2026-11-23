Mauricio Pochettino Manchester Unitedsufrió una dura derrota en su primer partido como entrenador principal. Sin embargo, el técnico argentino no solo estaba descontento con el desempeño de su equipo, sino también con las decisiones arbitrales en dos situaciones clave. Calificó de injusta la expulsión de Leny Yoro y subrayó que debió señalarse un penalti a favor del MU al inicio del encuentro.

«El partido cambió desde el minuto 6»

Inglaterra Premier Leagueen la jornada 11 de la Manchester Unitedperdió 0-4 en casa ante el Liverpool. Este encuentro fue la primera prueba para Pochettino como técnico de los mancunianos.

Tras el choque, el argentino, en entrevista con Sky Sports, no ocultó su profunda decepción por el resultado.

«Es muy doloroso. Estoy decepcionado. El problema principal es que el partido cambió por completo desde el minuto 6.

Podemos discutir y explicar todo lo que queramos ahora, pero el daño ya está hecho», declaró Pochettino.

El entrenador señaló que los jugadores también estaban muy afectados por la derrota. Explicó a los miembros del equipo la necesidad de mantener la calma. Al mismo tiempo, reconoció que debían estar más atentos en el campo, tomar mejores decisiones y mejorar la calidad del juego.