Pochettino critica el arbitraje tras la derrota 0-4 ante el Liverpool
Mauricio Pochettino Manchester Unitedsufrió una dura derrota en su primer partido como entrenador principal. Sin embargo, el técnico argentino no solo estaba descontento con el desempeño de su equipo, sino también con las decisiones arbitrales en dos situaciones clave. Calificó de injusta la expulsión de Leny Yoro y subrayó que debió señalarse un penalti a favor del MU al inicio del encuentro.
«El partido cambió desde el minuto 6»
Inglaterra Premier Leagueen la jornada 11 de la Manchester Unitedperdió 0-4 en casa ante el Liverpool. Este encuentro fue la primera prueba para Pochettino como técnico de los mancunianos.
Tras el choque, el argentino, en entrevista con Sky Sports, no ocultó su profunda decepción por el resultado.
«Es muy doloroso. Estoy decepcionado. El problema principal es que el partido cambió por completo desde el minuto 6.
Podemos discutir y explicar todo lo que queramos ahora, pero el daño ya está hecho», declaró Pochettino.
El entrenador señaló que los jugadores también estaban muy afectados por la derrota. Explicó a los miembros del equipo la necesidad de mantener la calma. Al mismo tiempo, reconoció que debían estar más atentos en el campo, tomar mejores decisiones y mejorar la calidad del juego.
Pochettino protesta por la tarjeta roja a Yoro
Uno de los momentos más polémicos del partido ocurrió en el minuto 8. El defensa del Manchester UnitedLeny Yoro fue expulsado tras un choque con el delantero del Liverpool, Alexander Isak.
Pochettino expresó su desacuerdo con esta decisión. En su opinión, Yoro no tuvo intención de cometer falta sobre el rival, y el balón ya se dirigía hacia el portero.
«Si revisamos las imágenes del VAR, se puede ver que Yoro no tuvo ninguna intención de chocar con Isak. El delantero frenó y cayó al ver que el balón iba hacia el portero.
Cualquiera que haya jugado al fútbol puede ver que no es tarjeta roja en esa situación», afirmó el entrenador.
Pochettino también recordó la situación del minuto 6
El técnico argentino no se limitó a la expulsión de Yoro. También destacó que debió pitarse un penalti a favor del Manchester United en los primeros minutos.
Pochettino comparó el episodio entre Jack y Mbeumo con la situación de la expulsión de Yoro. A su juicio, estas dos acciones no fueron tratadas por los árbitros bajo los mismos criterios.
«Volvamos dos minutos atrás. ¿La situación del minuto 6 entre Jack y Mbeumo no es similar? Si comparamos estos dos episodios, debió señalarse penalti, ¿verdad?
Si hubiéramos marcado en el minuto 6, estaríamos hablando de un tema completamente distinto ahora», dijo Pochettino.
«He venido aquí para asumir mi responsabilidad»
A pesar de ello, Pochettino aclaró que no tiene intención de culpar únicamente a los árbitros. Subrayó la necesidad de reconocer las carencias del equipo.
«A veces tienes que asumir tu responsabilidad. He venido aquí para asumir mi responsabilidad y seguir adelante.
No puedo cambiar lo que pasó. Siempre es importante respetar. Sin embargo, debo defender a mi club y decir lo que siento», añadió.
Las palabras de Pochettino demuestran que la nueva era en el Manchester United no ha comenzado de forma sencilla para él. Pero el entrenador está decidido a analizar las causas de la derrota, corregir errores y liderar al equipo hacia adelante.
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