Se anuncian las alineaciones de Manchester United y Tottenham

En el marco de la 6ª jornada de la Premier League, dos clubes de renombre en apuros, Manchester United y Tottenham, se enfrentan en Manchester. Las alineaciones iniciales de ambos equipos han sido anunciadas oficialmente antes de este dramático enfrentamiento que comenzará a las 21:30 (hora de Tashkent).

Para ambos gigantes que han tenido un inicio de temporada fallido, este encuentro no es solo por los 3 puntos, sino una cuestión de vida o muerte para liberar la presión mental y recuperar su lugar en la liga.

Una situación preocupante en la tabla

El estado actual de los equipos preocupa seriamente a aficionados y expertos:

Manchester United (12º puesto): Los mancunianos solo han sumado 5 puntos en las primeras jornadas y se encuentran en la segunda mitad de la tabla, en la 12ª posición. Las lesiones y la falta de consistencia le están costando caro al equipo;

Tottenham (Último puesto): A pesar de los costosos fichajes de verano, los londinenses solo han sumado 2 puntos en 5 partidos, hundiéndose en el último lugar de la tabla de la Premier League. Para los «Spurs», la victoria en el partido de hoy es la única forma de salir de la crisis.

El ataque de United y su defensa de tres

El entrenador local ha dispuesto la siguiente alineación:

Portero: Lammens;

Línea defensiva: Maguire, Martínez y la joven estrella Yoro forman el trío central, mientras que Amad Diallo y Luke Shaw apoyan en defensa y ataque por las bandas;

Mediocampo: Youri Tielemans y Kobbie Mainoo actúan como conectores en el centro, mientras que el capitán Bruno Fernandes es el encargado de organizar los ataques;

Dúo de ataque: Las nuevas fuerzas en la línea de ataque, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, buscarán la portería rival.

La respuesta del Tottenham: Tonali, Savio y Solanke

El once inicial de los visitantes también demuestra que están listos para una lucha intensa:

Defensa y portería: Kinski custodia la portería, mientras que Senesi, van Hecke y Udogie actúan en defensa;

Un mediocampo rico: El cuarteto formado por Conor Gallagher, Archie Gray, Lucas Bergvall y Sandro Tonali intentará tomar el control en el centro de Old Trafford;

Delanteros: Los rápidos extremos Savio y Mohammed Kudus intentarán romper la defensa local junto al delantero centro Dominic Solanke.

Acta del partido y alineaciones

PL. 6ª jornada Manchester United — Tottenham Hora de inicio: 21:30 (hora de Tashkent)

Manchester United: Lammens, Maguire, Martínez, Yoro, Amad, Shaw, Tielemans, Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

Tottenham: Kinski, Senesi, van Hecke, Udogie, Gallagher, Gray, Bergvall, Tonali, Savio, Solanke, Kudus.

En este duelo sin cuartel ante las gradas de Old Trafford, pronto quedará claro qué club logrará poner fin a su crisis y salir de esta difícil situación.