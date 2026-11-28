Mauricio Pochettino evalúa sus primeros días en el Manchester United
Manchester United el entrenador principal Mauricio Pochettino compartió sus impresiones sobre sus primeros días con el equipo y el ambiente en Old Trafford. El técnico argentino el 13 de noviembre tomó oficialmente las riendas de los mancunianos.
«Nos han recibido muy bien, ahora hay que fortalecer la confianza con los jugadores»
En una entrevista con el sitio web oficial del club, Pochettino reconoció el ambiente de trabajo en Old Trafford y destacó que se necesita tiempo para implementar sus ideas en el equipo:
«Siempre digo la verdad, eso es lo más importante. Junto a mis asistentes, vemos que todo el personal de Old Trafford se esfuerza por tener éxito y progresar. Nos han dado una bienvenida muy cálida.
Nuestra tarea es fortalecer la confianza mutua con los jugadores lo antes posible. Debemos definir claramente nuestra estrategia de juego e implementar las ideas que queremos llevar a cabo en el campo.
Si me preguntan si todo va bien después de ocho días aquí, mi respuesta es sí. Solo es cuestión del tiempo necesario para progresar», dijo Mauricio Pochettino.
Primeros resultados bajo Pochettino
Bajo la dirección del técnico argentino, los «Red Devils» ya han disputado dos partidos oficiales:
Competición
Partido y resultado
Detalles
Premier League
Liverpool — Manchester United 4-0
Los mancunianos sufrieron una dura derrota
UEFA Champions League
Manchester United — Sporting 2-2
El encuentro terminó en un empate disputado
¿Crees que Mauricio Pochettino podrá sacar al Manchester United de la crisis y devolver al equipo a la lucha por el título?
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