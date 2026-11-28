«Siempre digo la verdad, eso es lo más importante. Junto a mis asistentes, vemos que todo el personal de Old Trafford se esfuerza por tener éxito y progresar. Nos han dado una bienvenida muy cálida.

Nuestra tarea es fortalecer la confianza mutua con los jugadores lo antes posible. Debemos definir claramente nuestra estrategia de juego e implementar las ideas que queremos llevar a cabo en el campo.

Si me preguntan si todo va bien después de ocho días aquí, mi respuesta es sí. Solo es cuestión del tiempo necesario para progresar», dijo Mauricio Pochettino.