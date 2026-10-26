Los ganadores del Balón de Oro se anunciarán hoy en Londres

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Los ganadores del Balón de Oro se anunciarán hoy en Londres

Hoy, 26 de octubre, se llevará a cabo la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026. El evento solemne se organizará en el teatro London Palladium de Londres. Este año se cumple el 70º aniversario de la creación de este prestigioso galardón individual en el mundo del fútbol.

Por primera vez en la historia, la ceremonia en el Reino Unido se celebrará en la capital. Londres fue elegida como ciudad anfitriona en honor al primer ganador del premio, el futbolista inglés Sir Stanley Matthews.

El evento será presentado por el exdelantero de la selección francesa Thierry Henry y la presentadora deportiva Kate Scott. La ceremonia de la alfombra roja comenzará a las 23:00, hora de Taskent. La ceremonia principal de entrega de premios comenzará el 27 de octubre a las 01:00. La información al respecto ha sido publicada en los sitios web oficiales de la UEFA y del premio.

Durante la velada se darán a conocer los ganadores del Balón de Oro masculino y femenino, los mejores jugadores jóvenes, porteros, entrenadores, delanteros y los mejores clubes del año. Además, se entregará el Premio Sócrates, otorgado a los futbolistas que han apoyado iniciativas sociales importantes.

Para el trofeo al mejor jugador joven del año, los nominados son Kerim Alaybegovic, Ayoub Bouaaddi, Pau Cubarsí, Yan Diomande, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza y Warren Zaïre-Emery.

Para el premio al mejor entrenador masculino del año, compiten Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.

Para el premio principal de la noche, el Balón de Oro masculino 2026, han sido nominados 30 futbolistas. Entre ellos se encuentran Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri y Vinícius Júnior.

Ballon d''Or mukofotiga nomzod bo‘lgan erkak futbolchilar ro‘yxati.

En 2025, el Balón de Oro masculino fue ganado por Ousmane Dembélé y el premio femenino por Aitana Bonmatí. Los ganadores de este año se conocerán en la ceremonia de Londres.

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