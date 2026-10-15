Bradley Barcola elegido jugador de la semana en la Champions League

Tras la conclusión de la última jornada prolífica de la fase de liga de la UEFA Champions League, se ha anunciado oficialmente el nombre del jugador de la semana. Según los resultados de la votación de los aficionados en el sitio web oficial de la UEFA, el centrocampista del club inglés Liverpool ha sido reconocido como Bradley Barcola el héroe más destacado de la jornada.

El talento francés de 24 años ofreció un verdadero recital en la contundente victoria por 6-3 contra el equipo austriaco LASK al anotar tres goles, éxito que le permitió ser nombrado jugador de la semana.

Resultados de la votación: ¿Quiénes eran los competidores?

En la categoría de jugador de la semana, Barcola logró superar a varias estrellas consagradas del continente con una amplia ventaja:

Lamine Yamal (FC Barcelona): autor de dos asistencias en el partido contra el Galatasaray (4-1);

Harry Kane (Bayern Múnich): aunque marcó dos goles contra el Viking (3-3), no pudo alcanzar el número de votos del extremo francés;

Nicolò Tresoldi (Brujas): registró un hat-trick en el dramático encuentro contra el gigante italiano Inter (4-3), situándose en el top 4.

Un inicio de 150 millones en Anfield y estadísticas

Las actuaciones de Bradley Barcola con la camiseta de los 'Merseysiders' despiertan un gran interés entre los aficionados:

Fichaje récord: El jugador francés se unió al Liverpool en el pasado mercado de verano por 150 millones de euros;

Contrato a largo plazo: El club inglés firmó un contrato de larga duración con el extremo hasta el verano de 2032;

Estadísticas de la temporada actual: Barcola ha disputado un total de 7 partidos en todas las competiciones con el Liverpool, anotando 3 goles, todos ellos logrados en su brillante hat-trick contra el LASK.

El ascenso del joven extremo demuestra que se está adaptando rápidamente al sistema de su nuevo club y que en la Champions League se está convirtiendo en una de las armas principales del Liverpool.