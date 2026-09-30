El director deportivo del Espanyol se disculpa por una estrella del Barcelona

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El director deportivo del Espanyol se disculpa por una estrella del Barcelona

Según Goal.com, el director deportivo del Espanyol, Monchi, se vio obligado a pedir disculpas oficiales a los aficionados de su club por considerar que Lamine Yamal, delantero del eterno rival, el FC Barcelona, merecía el Balón de Oro. Esta declaración provocó una fuerte indignación y acalorados debates entre los seguidores del club. Así lo informa Goal.com informa .

En la cultura futbolística catalana, la rivalidad entre el Espanyol y el FC Barcelona se caracteriza por ser extremadamente intensa. Por ello, el apoyo público de un directivo del club a un jugador del equipo rival fue percibido como una traición por los aficionados, desatando inmediatamente una ola de protestas.

Las causas del conflicto

Para evitar una escalada de tensión, la directiva del Espanyol reaccionó rápidamente para aclarar el malentendido. En una entrevista con una emisora de radio española, Monchi subrayó que estos comentarios no fueron motivados por intereses del club ni por simpatía hacia el rival, sino por puro orgullo nacional.

Según el director deportivo, durante la emisión se le pidió elegir entre tres candidatos: Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal. Explicó que prefirió al joven talento que defiende los colores de España en lugar de a los jugadores extranjeros.

Reacción de los aficionados y próximo derbi

Consciente de su error, el directivo admitió haber evaluado mal el sentir de los aficionados. Pidió disculpas a los ofendidos, afirmando que respeta los sentimientos de la hinchada del Espanyol y que no tuvo ninguna mala intención. Sin embargo, está claro que esta controversia añadirá aún más intensidad e interés al próximo enfrentamiento entre ambos equipos.

El próximo encuentro, en el que el Espanyol recibirá al FC Barcelona, se espera que sea más intenso que nunca. Lamine Yamal llega a este partido como uno de los mejores jugadores del mundo, mientras la atención del mundo del fútbol aumenta ante la proximidad de la entrega de premios prestigiosos.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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