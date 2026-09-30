Nasser Al-Khelaïfi reacciona al caso del Manchester City

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, reaccionó con cautela ante el caso del Manchester City, declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League. El dirigente catarí, en su calidad de presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), se abstuvo de condenar al club inglés, informa la fuente ixbt.com. Así lo reporta Goal.com informa .

Anteriormente, el fútbol inglés se vio sacudido por la impactante noticia de que el Manchester City había perdido en los tribunales respecto a los 115 cargos por infracciones financieras. Las investigaciones revelaron que el club ocultó gastos operativos e infló artificialmente los ingresos por patrocinio tras su adquisición por parte del grupo Abu Dhabi.

Estas acciones permitieron al club eludir los límites de gasto de la UEFA y de la Premier League, obteniendo una ventaja competitiva desleal. Tras esto, la directiva del Manchester City anunció firmemente su intención de apelar la decisión, y hasta el momento la Premier League no ha impuesto ninguna sanción oficial.

Declaración en Copenhague y procesos judiciales

Durante su intervención en la 33ª Asamblea General de Clubes de Fútbol Europeos en Copenhague, Dinamarca, el líder del Paris Saint-Germain mantuvo una postura neutral. Al dirigirse a los delegados, pidió paciencia hasta que concluyan los procesos judiciales.

«En primer lugar, no estamos aquí para discutir algo sobre lo que aún no hay una decisión final. En segundo lugar, estamos reunidos para ayudarnos y apoyarnos mutuamente», subrayó Nasser Al-Khelaïfi. Según él, aunque no es abogado, entiende que cualquier parte tiene derecho a presentar una apelación y que este no es el punto final.

Asimismo, añadió que no es su competencia evaluar la situación. «No somos jueces y este es un asunto interno del club inglés, veremos a dónde lleva el proceso», declaró el presidente del Paris Saint-Germain.

Ferran Soriano y la contribución del club

En su discurso, Nasser Al-Khelaïfi también elogió los servicios de Ferran Soriano, director general del Manchester City, quien forma parte del consejo de administración de la ECA. Destacó que Soriano es un activo valioso para el consejo y que aporta un gran valor a la organización gracias a sus amplios conocimientos.

«Su carrera es fantástica y el Manchester City también ha hecho muchas cosas positivas por el fútbol. Sin embargo, no somos jueces y no estamos en posición de juzgar», concluyó Nasser Al-Khelaïfi.