«Has hecho conocer a Portugal en todo el mundo»: El Presidente de Portugal envía un mensaje a Ronaldo

El Presidente de Portugal, António José Seguro, ha reaccionado oficialmente al final de la carrera internacional de Cristiano Ronaldocon un mensaje oficial especial. El jefe de Estado expresó, en nombre de todo el pueblo, su gratitud al legendario capitán de 41 años por su contribución inigualable al desarrollo del fútbol nacional, las victorias del equipo y el prestigio mundial que ha aportado a Portugal.

El Presidente destacó en su discurso que el camino recorrido por Ronaldo seguirá siendo una inmensa fuente de inspiración para millones de portugueses y para los jóvenes de todo el mundo.

«Este es uno de los días más difíciles del deporte»: Las sinceras palabras del Presidente

El jefe de Estado señaló que la despedida del legendario goleador de la selección no es fácil, expresando sus sentimientos de la siguiente manera:

Agradecimiento en nombre de toda la nación: «En nombre de todo Portugal, Cristiano Ronaldote agradezco de todo corazón por la lealtad infinita con la que has vestido la camiseta de la selección nacional, por haber inspirado a nuestro pueblo y por haber dado a conocer a Portugal en todo el mundo»;

Unidad nacional en momentos difíciles: «Entiendo que este es uno de los días más difíciles y emotivos en la vida deportiva de Cristiano. Pero estoy absolutamente seguro de que, como el pueblo portugués ha demostrado muchas veces, hoy está a su lado, unido como un solo hombre».

«Un amor infinito por la patria»: Un legado grabado en la historia

António José Seguro señaló que la pasión de Ronaldo por su país está incluso por encima de los resultados en el campo:

Desde el entrenamiento hasta los goles: «Portugal sabe muy bien que siempre puede contar con su patriotismo y su amor por la patria. Él sigue expresando este amor con esa pasión inalterable que ha dedicado a cada entrenamiento, a cada partido intenso y a cada gol que nos ha dado una alegría infinita»;

Deseos de éxito: «Te deseo un inmenso éxito en tu vida futura, Cristiano. ¡Y muchas gracias por tu gran trabajo!» concluyó el Presidente.

Cristiano Ronaldo puso fin a su carrera internacional con 234 partidos y 146 goles, dejando récords inigualables en la historia del fútbol mundial.