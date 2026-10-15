Anunciados los 4 candidatos a jugador de la semana en la Champions League

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Anunciados los 4 candidatos a jugador de la semana en la Champions League

La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, bajo su nuevo formato, ha concluido. Tras estos encuentros llenos de goles y emoción, el servicio de prensa de la UEFA ha anunciado los cuatro candidatos oficiales al premio de jugador de la semana.

Para este prestigioso reconocimiento individual, compiten representantes de los grandes clubes del continente y jugadores que han sido la sorpresa de la jornada.

Los héroes de la semana: ¿quién brilló en cada partido?

Los siguientes cuatro astros, protagonistas en los goles de sus clubes, han sido incluidos en la lista de candidatos:

  • Nicolo Tresoldi (Club Brugge): Protagonizó una actuación heroica en el dramático duelo contra el Inter de Milán (4-3), anotando un hat-trick y dando una victoria sensacional a su equipo;

  • Bradley Barcola (Liverpool): Marcó tres goles en la contundente victoria por 6-3 sobre el LASK, logrando su primer hat-trick en la competición;

  • Lamine Yamal (Barcelona): Dirigió el ataque con maestría en el partido contra el Galatasaray (4-1), siendo el autor de dos asistencias;

  • Harry Kane (Bayern Múnich): Anotó un doblete en el intenso empate 3-3 contra el Viking.

Anunciados los 4 candidatos a jugador de la semana en la Champions League

¿Cómo se elige al ganador?

El nombre del mejor jugador de la semana se decidirá mediante la votación de los aficionados:

  • Proceso de votación: El ganador se anunciará tras el recuento de los votos públicos realizados en el sitio web oficial de la UEFA;

  • Calendario de los próximos partidos: La tercera jornada de la fase de liga de la Champions League se disputará tras una breve pausa, los días 20 y 21 de octubre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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