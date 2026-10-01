Cristiano Ronaldo podría ser suspendido tras abandonar la concentración de Portugal

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Cristiano Ronaldo podría ser suspendido tras abandonar la concentración de Portugal

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, abandonó la concentración del equipo tras un grave conflicto con el entrenador. Según informa ESPN, el experimentado delantero, descontento por haber sido suplente en el partido contra Noruega, se enfrenta a una posible sanción de hasta seis meses según las normas de la federación nacional de fútbol. Así lo reporta Goal.com informa .

Los sucesos en Copenhague dejaron al descubierto la tensión interna en el equipo. En el partido del martes, Cristiano Ronaldo no fue alineado, lo que provocó una fuerte discusión entre el jugador y el técnico. En la rueda de prensa previa, el entrenador defendió firmemente sus decisiones, declarando abiertamente que el estatus del jugador no afectaba a sus normas.

La postura firme del entrenador y el conflicto

En la rueda de prensa, el entrenador enfatizó que él es el único que toma decisiones en el equipo y que ningún jugador o presidente puede cambiar su opinión. Declaró abiertamente que solo utilizaría al jugador si fuera necesario, de lo contrario, se quedaría en el banquillo. Tras esta declaración, la situación se complicó aún más.

Molesto por estas declaraciones, el experimentado delantero se negó a participar en el entrenamiento del miércoles en el estadio Parken. Posteriormente, mantuvo conversaciones con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, y abandonó rápidamente la concentración de la selección.

Reglamento disciplinario de la federación y riesgos

Según el reglamento disciplinario de la FPF, cualquier jugador que abandone las actividades, entrenamientos o partidos de la selección sin justificación está sujeto a sanciones severas. El reglamento contiene cláusulas precisas que contemplan sanciones graves para los futbolistas profesionales.

De acuerdo con las normas, un jugador que abandone la selección sin permiso puede ser suspendido de todas las competiciones por un periodo de uno a seis meses. También se establece una multa económica para el futbolista profesional de entre 500 y 1 000 euros.

Por el momento, la Federación Portuguesa de Fútbol ha emitido un comunicado oficial limitándose a informar sobre cambios en la plantilla, incluyendo el regreso de João Félix al grupo y la ausencia de Francisco Conceição y Cristiano Ronaldo en el entrenamiento. Los médicos y directivos continúan las negociaciones para resolver la situación.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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