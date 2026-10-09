La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), tras la conclusión del congreso celebrado en Berlín, Alemania, emitió una declaración sensacional y sin precedentes. La organización, junto con casi todas las asociaciones nacionales del continente, anunció que ha perdido totalmente la confianza en la gestión actual de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y llegó a un consenso sobre la necesidad de una reforma radical de la organización.

Los líderes del fútbol continental subrayan abiertamente que es hora de cambiar no solo el sistema, sino también la alta dirección de la organización.

Un frente unido y un Azerbaiyán aislado: ¿quiénes están descontentos?

Al finalizar las negociaciones en Berlín, la familia del fútbol europeo mostró unidad, pero se registró una única excepción:

La unidad de Europa: La UEFA y todas las asociaciones nacionales del continente, que han estado exigiendo cambios radicales en los últimos meses, aprobaron un plan de acción concreto para reformar la FIFA;

Solo una voz en contra: Esta iniciativa no fue apoyada por ninguna otra organización en todo el continente, excepto una: La Federación Azerbaiyana de Fútbol no la apoyó;

Las discusiones no se detienen: La declaración oficial de la UEFA señala que las consultas sobre el futuro y el nuevo liderazgo de la FIFA continuarán activamente.

«Se necesita un líder, no un administrador»: las exigencias políticas impuestas a la FIFA

Los responsables del fútbol europeo destacaron que el sistema actual ya no sirve a los intereses del fútbol:

La confianza se ha perdido: La declaración enfatiza que la confianza de las asociaciones nacionales en la actual dirección de la FIFA se ha agotado por completo y que no basta con reformas institucionales superficiales;

Criterios para un nuevo líder: La FIFA debe ser dirigida por un nuevo líder con raíces profundas en el mundo del fútbol, capaz de unir a todos, que despierte respeto y confianza en diversas regiones, y que esté comprometido con la independencia y la integridad;

«Un líder, no un administrador»: Se señaló que debe elegirse a un verdadero líder con visión estratégica, no a alguien que solo controle la organización administrativamente.

Ultimátum y paquete de reformas: ¿qué exige la UEFA?

En el documento adjunto a la declaración oficial, se publicó una lista de exigencias claras y estrictas impuestas a la FIFA:

Distribución de poderes y poder del Consejo: Todas las decisiones no deben tomarse en un círculo cerrado, sino a través del Consejo de la FIFA, cuyo papel debe ser reforzado;

Poner fin a los intereses personales: Debe prohibirse estrictamente el uso de los recursos administrativos y financieros de la Federación Internacional de Fútbol para fines personales o de campaña electoral;

Poner fin a las decisiones unilaterales: Se exigió terminar con la práctica de tomar decisiones unilaterales sobre el calendario de partidos mundiales y competiciones sin tener en cuenta la opinión de los continentes y las ligas nacionales;

Optimización de los comités: Las actividades de los comités ineficaces deben revisarse, conservando solo aquellos órganos con un objetivo claro y un valor práctico real.

Esta iniciativa europea de gran alcance demuestra una división importante y el inicio de una nueva crisis política en la gobernanza del fútbol internacional. La respuesta de la dirección de la FIFA a estas exigencias podría remodelar la arquitectura del fútbol mundial en los próximos años.