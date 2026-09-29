La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha presentado graves acusaciones contra la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ante un tribunal federal de EE. UU. Según los representantes de la organización, la dirección del fútbol europeo ha iniciado una campaña de desinformación deliberada con el objetivo de influir en las próximas elecciones presidenciales y dañar la reputación de la entidad. Este enfrentamiento es significativo por desestabilizar el equilibrio en la cima del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com informa .

Según la agencia Reuters, en los documentos de respuesta presentados ante un tribunal de distrito en Florida, la FIFA ha reaccionado con firmeza ante estas acusaciones. El mes pasado, la UEFA amenazó con abrir un proceso penal en Suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, exigiendo la presentación de pruebas sobre el proyecto cancelado FIFA Forward Enterprise (FFE). La dirección de la UEFA había acusado a Infantino de promover una oferta infravalorada para beneficio personal y de «gestión criminal».

Disputas financieras y debates legales

La FIFA, por su parte, ha rechazado categóricamente estas afirmaciones, calificándolas como parte de una estrategia de persecución dirigida. Los abogados de la organización señalaron que el examen de un proyecto de inversión privada no era un plan secreto, sino una de las tareas organizativas. También se añadió que la organización europea está interpretando deliberadamente mal la estructura financiera de la oferta FFE.

El desacuerdo original surgió en torno a la valoración de los indicadores financieros. Mientras que la UEFA alegó que el proyecto estaba deliberadamente infravalorado en 20.000 millones de dólares, la FIFA declaró que estos críticos confunden el valor de las acciones con el valor total de la empresa. Se ha informado que el valor total de la empresa superaba los 30.000 millones de dólares.

Presión política electoral

En los documentos presentados ante el tribunal, la FIFA calificó las acciones de sus homólogos europeos como juegos políticos electorales. La organización condenó enérgicamente estos intentos de dañar la reputación de Gianni Infantino:

La UEFA afirma sin fundamento alguno que el presidente buscó intereses personales;

Todas las propuestas financieras debían contar con la aprobación total de las 211 asociaciones miembros;

La presentación de la demanda justo antes de las elecciones demuestra claramente una presión política.

La FIFA ha solicitado al tribunal que detenga los intentos de la UEFA por obtener documentos confidenciales y que ponga fin a las declaraciones falsas que se están difundiendo. Este conflicto ha tensado aún más las relaciones entre las principales organizaciones del fútbol mundial.