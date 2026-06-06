La expectación por el Mundial de 2026 en Sudamérica alcanza nuevas cotas. Sin embargo, ha surgido un conflicto sociopolítico inesperado y desagradable en el campamento de la selección colombiana antes del torneo. Actualmente, el público y los usuarios de las redes sociales debaten acalorada y duramente las acciones del capitán y estrella del equipo, James Rodríguez, durante la ceremonia de despedida de la selección hacia EE. UU.

El acto oficial de despedida de los futbolistas que partían para defender el honor de su país fue organizado a nivel estatal.

Ceremonia oficial de despedida y tradiciones nacionales

Durante la solemne ceremonia, el presidente colombiano Gustavo Petro se reunió con los jugadores y les entregó personalmente la bandera nacional, un alto símbolo estatal, así como sombreros tradicionales «vueltiao», símbolo de la cultura local, antes de su partida al otro lado del océano. El evento, que comenzó con un ánimo muy elevado, terminó con un incidente inesperado.

Foto: Getty Images

Un vídeo que se difundió ampliamente en las redes sociales y acumuló millones de visualizaciones en poco tiempo capturó la siguiente situación dolorosa:

La petición de la niña: La hija pequeña del presidente, Antonella Petro, asistió al evento y pidió a su ídolo favorito, James Rodríguez, que se hicieran una foto juntos para recordar el momento.

La frialdad de la estrella: Sin embargo, el futbolista, conocido por sus actuaciones mágicas en el campo, no se detuvo por alguna razón y continuó su camino, como si no hubiera notado las sinceras peticiones de la niña y sin prestarle ninguna atención.

Una expresión triste: En las imágenes difundidas, se ve claramente que la expresión facial de Antonella cambió significativamente después de que Rodríguez pasara junto a ella con indiferencia, mostrando que estaba profundamente dolida y decepcionada.

Debate e indignación en las redes sociales

Este vídeo desató un verdadero volcán de debate en Colombia. Los aficionados y los representantes de los medios locales se han dividido en dos bandos:

Puntos de vista de las partes Opiniones y reacciones expresadas Críticos severos Acusando a James de arrogancia, enfatizan que pisotear los sentimientos de un niño pequeño, especialmente de la hija del líder del país, es completamente incompatible con el estatus de estrella. Defensores y partidarios Sugieren que el futbolista podría haber estado muy emocionado en ese momento, distraído o simplemente no haber oído la voz de la niña debido al ruido.

Comentario contextual: Es natural que tal presión psicológica y las críticas en las redes sociales antes del Mundial se conviertan en una carga adicional para el líder de la selección nacional. Sin embargo, el estatus de estrella exige atención hacia los aficionados ordinarios y sinceros, especialmente los niños pequeños, en cualquier situación. Es crucial para la estabilidad del entorno interno del fútbol colombiano que James Rodríguez explique pronto este malentendido y quizás se reúna con Antonella por separado para suavizar la situación.

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