Poco F9 Pro y Ultra: se esperan baterías de 10 000 mAh y cámaras de 200 MP

La marca Poco, conocida en el mercado de smartphones por sus flagships asequibles, prepara una nueva revolución tecnológica. Nuevas certificaciones aparecidas en la base de datos GSMA han confirmado oficialmente el desarrollo de los modelos Poco F9 Pro y Poco F9 Ultra. Se espera que estos dispositivos establezcan nuevos estándares en la industria, no solo en rendimiento, sino también en autonomía. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las publicaciones ixbt.com y XimiTime, el análisis del código de software MI Code ha aclarado las especificaciones técnicas de los nuevos flagships. Lo más sorprendente es que el modelo Poco F9 Ultra podría estar equipado con una batería récord de 10 000 mAh. Su versión más compacta, el Poco F9 Pro, contará con una batería de 8000 mAh. Estas cifras duplican la capacidad de 5000 mAh habitual en los smartphones modernos.

Capacidades técnicas e innovaciones en pantalla

Se espera que el hardware de los dispositivos esté al más alto nivel. Según la información, ambos modelos funcionarán con el futuro chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850) de Qualcomm . Esto garantizará no solo la eficiencia energética, sino también una alta velocidad en los juegos y aplicaciones más exigentes.

También se esperan cambios importantes en la pantalla. Los smartphones estarán equipados con paneles AMOLED producidos por TCL. Lo más destacado es que la tasa de refresco podría alcanzar los 185 Hz. Esta cifra es superior a la de muchos smartphones gaming actuales, lo que garantiza una fluidez extrema en la interfaz.

Cámara y velocidad de carga

Para los entusiastas de la fotografía, los ingenieros de Poco preparan una cámara principal de 200 megapíxeles. Este sensor, que se espera en ambos modelos, ofrecerá una alta resolución y amplias capacidades para la fotografía nocturna. Además, los dispositivos admitirán carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W, permitiendo recargar estas baterías masivas en poco tiempo.

La llegada de los nuevos dispositivos de la serie Poco F9 al mercado internacional está reflejada en los documentos de certificación. Aunque la presentación está prevista para el segundo semestre de 2026, su paso por la certificación demuestra que el proceso de preparación avanza rápidamente.

En conclusión, el Poco F9 Pro y el Ultra podrían resolver uno de los mayores problemas del mercado de smartphones, la falta de autonomía, gracias a sus baterías masivas. Estas soluciones tecnológicas fortalecerán sin duda la posición de la marca en el segmento de los flagships.