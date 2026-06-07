Se alega que Israel interceptó conversaciones de funcionarios de EE. UU.

Se alega que Israel interceptó las conversaciones telefónicas entre Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, y Elbridge Colby, un funcionario del Pentágono. The New York Times informó de esto citando sus fuentes.

Según la publicación, en las últimas semanas la parte estadounidense ha elevado la amenaza de contrainteligencia procedente de Israel a uno de los niveles más altos. En Washington existen sospechas de que Israel podría haber estado monitoreando las relaciones de EE. UU. con Irán.

Como escribe el NYT, los líderes de ambos países ya conocían las actividades de inteligencia mutuas. Sin embargo, según los funcionarios estadounidenses, el intento de Israel de conocer la posición de Washington sobre las negociaciones con Irán «cruzó los límites aceptables».

La embajada de Israel negó esta información, enfatizando que el país no lleva a cabo actividades de inteligencia contra los funcionarios estadounidenses.