Se alega que Israel interceptó conversaciones de funcionarios de EE. UU.

·51·Mundo
Se alega que Israel interceptó conversaciones de funcionarios de EE. UU.

Se alega que Israel interceptó las conversaciones telefónicas entre Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, y Elbridge Colby, un funcionario del Pentágono. The New York Times informó de esto citando sus fuentes.

Según la publicación, en las últimas semanas la parte estadounidense ha elevado la amenaza de contrainteligencia procedente de Israel a uno de los niveles más altos. En Washington existen sospechas de que Israel podría haber estado monitoreando las relaciones de EE. UU. con Irán.

Como escribe el NYT, los líderes de ambos países ya conocían las actividades de inteligencia mutuas. Sin embargo, según los funcionarios estadounidenses, el intento de Israel de conocer la posición de Washington sobre las negociaciones con Irán «cruzó los límites aceptables».

La embajada de Israel negó esta información, enfatizando que el país no lleva a cabo actividades de inteligencia contra los funcionarios estadounidenses.

IsraelDonald TrumpThe New York TimesIránPentágono
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ciudadano uzbeko muere en incendio de hotel en la IndiaCiudadano uzbeko muere en incendio de hotel en la IndiaHoy, 08:28Los casos de ébola aumentan a 488Los casos de ébola aumentan a 488Hoy, 08:04Bebé de 7 meses muere en incidente con soldados israelíesBebé de 7 meses muere en incidente con soldados israelíesHoy, 05:03Pete Hegseth advierte a los países europeos sobre la crisis migratoriaPete Hegseth advierte a los países europeos sobre la crisis migratoriaHoy, 04:08La estrella de la selección de Irak fue interrogada durante siete horas en un aeropuerto de EE. UU.La estrella de la selección de Irak fue interrogada durante siete horas en un aeropuerto de EE. UU.Ayer, 18:58
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada