Ciudadano uzbeko muere en incendio de hotel en la India

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Ciudadano uzbeko muere en incendio de hotel en la India

Se informó que entre las víctimas del incendio en un hotel de Nueva Delhi, India, había un ciudadano de Uzbekistán.

Anteriormente, se había informado de que 21 personas murieron en un incendio en un hotel del distrito de Malviya Nagar.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, había 13 ciudadanos extranjeros entre los fallecidos. Son ciudadanos de Mozambique, Nigeria, Kirguistán, Uzbekistán, Bangladés, Liberia, Congo e Irak.

Además, más de 20 extranjeros resultaron heridos a causa del incidente. La parte india está prestando la asistencia necesaria en cooperación con las embajadas de los fallecidos y heridos.

IndiaUzbekistánNueva DelhiRandhir JaisvalMalviya Nagar
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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