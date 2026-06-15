Un burro en parapente: un video causa revuelo en las redes sociales

Emrah Baybura, de Turquía, compartió un video inusual en las redes sociales. En él, se le ve practicando parapente junto a un burro. Estas imágenes se difundieron rápidamente, provocando intensos debates entre los usuarios.

El video muestra al joven equipando al burro de una manera especial para elevarse con él. Aunque la situación sorprendió a muchos, algunos la califican como crueldad animal.

Al mismo tiempo, algunos usuarios de redes sociales han expresado dudas sobre la autenticidad del video, sugiriendo que podría haber sido creado con inteligencia artificial.

Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente si el video es real o un montaje. Sin embargo, ya se ha convertido en uno de los clips más comentados en internet.