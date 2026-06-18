El famoso multimillonario y líder del mundo tecnológico Elon Musk predice cambios revolucionarios en la industria del cine. El modelo de IA Grok, desarrollado por su empresa xAI, será capaz de generar largometrajes de ficción sin intervención humana en los próximos dos años. El empresario lo anunció en su página de la red social X (anteriormente Twitter). Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Esta sensacional declaración llegó tras la presentación de un tráiler basado en la epopeya "Odisea" realizado por el equipo de xAI. Este clip de video, creado con la ayuda del modelo Grok Imagine Video 1.5 y basado en la famosa obra de Homero, demostró el inmenso potencial de la IA en la creación de contenido visual. El video, que dura más de dos minutos, consta de 36 escenas diferentes, diseñadas al estilo del cine de Hollywood de los años 70.

Una nueva era en el arte cinematográfico

El tráiler presentado muestra escenas de combate, primeros planos de personajes y composiciones cinematográficas complejas. Lo más sorprendente es que para crear este video no se utilizaron procesos de filmación tradicionales, actores ni decorados. Todos los fotogramas fueron generados desde cero por la red neuronal. Los expertos señalan que la estética de película de la época y el estilo de montaje clásico están reflejados con gran precisión.

Elon Musk comentó brevemente sobre esta demostración diciendo: "Los largometrajes aparecerán para finales del próximo año". Este es un plazo mucho más audaz que las previsiones anteriores, ya que hace poco el multimillonario había dicho que películas de calidad real creadas por Grok se presentarían en 2027. Ahora se espera que el ritmo del desarrollo tecnológico acelere este proceso.

Competencia y carrera tecnológica

Actualmente, el modelo Grok ha entrado en una seria competencia con Sora de OpenAI o los sistemas de generación visual desarrollados por Google. El proyecto xAI pretende distinguirse por su apertura y disposición a colaborar con los estudios de cine. Si los planes de Musk se cumplen, en el futuro los directores podrán crear películas con tramas complejas utilizando únicamente comandos de texto (prompts).

Esta noticia también es de gran importancia para los usuarios y creadores de contenido locales en Uzbekistán. Aunque Grok y modelos similares funcionan actualmente de manera perfecta principalmente en inglés, se espera que sus capacidades multilingües se expandan en los próximos años. Esto podría abrir el camino para crear contenidos nacionales con efectos visuales de alta calidad, incluso con presupuestos bajos.

Según ixbt.com, este rápido desarrollo de la IA está provocando diversos debates en Hollywood. Mientras que los actores y guionistas temen perder sus puestos de trabajo, Elon Musk valora esta tecnología no como una limitación a la creatividad, sino como una herramienta para llevarla a un nuevo nivel. Se espera que finales de 2026 sea un verdadero periodo de prueba para la industria del cine.