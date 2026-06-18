El increíble destino del hombre conocido como el más feo del mundo

Godfrey Baguma, de 63 años y residente de Uganda, se describe a sí mismo sin ninguna duda como «el hombre más feo del mundo». Esto no es una broma. Al contrario, este título le ha ayudado a aceptarse y a fortalecer su confianza en sí mismo.

En 2002, Godfrey participó en un concurso al «hombre más feo» celebrado en Uganda y resultó ganador. Para muchos, un título así habría sido difícil de aceptar, pero él lo valora como uno de los giros más importantes de su vida.

Godfrey vive con una enfermedad extremadamente rara y peligrosa: la displasia fibrosa osificante progresiva (FOP), también conocida como la «enfermedad del hombre de piedra». Debido a esta patología, los músculos y los tejidos conectivos del cuerpo se transforman gradualmente en hueso.

Habló abiertamente sobre esto en un episodio del nuevo programa «Most Extreme Humans», emitido el 17 de junio.

«Cuando gané el título de hombre más feo, me dije a mí mismo: "Soy exactamente esa persona". He llegado hasta hoy y, por lo tanto, sigo siendo importante para alguien. Esto me dio confianza en mí mismo», afirma.

Los especialistas señalan que en las personas con FOP, la enfermedad comienza en la infancia. Primero, el cuello y los hombros quedan inmóviles, y posteriormente el proceso se extiende a las extremidades, limitando drásticamente la movilidad.

Si los músculos alrededor de la boca y la mandíbula también se convierten en hueso, hablar y comer se vuelve difícil. El aumento de hueso alrededor de las costillas afecta negativamente el proceso respiratorio.

«Esta enfermedad ataca los músculos. Crecen y se convierten en hueso. Esto provoca dolores muy intensos», dice Baguma.

Uno de los aspectos más preocupantes es que cualquier lesión, incluso una caída, una cirugía o virus como la gripe, pueden provocar la formación más rápida de nuevos huesos.

Incluso el proceso de vacunación o las inyecciones anestésicas en el dentista aumentan el riesgo de que aparezcan huesos adicionales.

La aparición de edemas también es uno de los principales problemas de la FOP. Los nuevos huesos comprimen los vasos linfáticos, lo que impide que el líquido linfático circule libremente y se acumule en algunas partes del cuerpo.

La enfermedad de Godfrey es extremadamente rara, afectando solo a una persona por cada millón en el mundo. Hasta la fecha, solo se han registrado oficialmente unos pocos cientos de casos.

Actualmente existen algunos métodos de tratamiento para los pacientes que viven con FOP. Entre ellos, un medicamento que limita la formación de nuevos huesos fue aprobado en 2023 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

Además, debido a la alta susceptibilidad a las infecciones respiratorias, se recomiendan antibióticos, y corticosteroides para reducir el dolor y la inflamación.

Asimismo, los pacientes utilizan calzado especial y dispositivos ortopédicos para facilitar su movilidad.

Godfrey Baguma nació en una pequeña aldea de Uganda. Desde niño sufrió burlas y humillaciones.

«Durante años, muchos me llamaron "gorila". Algunos decían "mono", otros "babuino". Esto se convirtió en algo normal para mí», comenta.

Notó el problema por primera vez a los 10 años, cuando apareció una hinchazón extraña en su rostro.

A pesar de ello, no se le dio un diagnóstico preciso hasta la edad adulta. Más tarde, se convirtió en padre de ocho hijos, seis de los cuales nacieron con la persona más cercana de su vida, Namande Kate.

«Le dije que yo no había elegido mi apariencia y que, si se sentía como una carga excesiva para mí, podía irse», dijo anteriormente en una entrevista con la radio KFM.

Pero su esposa lo ve de una manera completamente diferente.

«Godfrey puede no ser atractivo físicamente, pero tiene un corazón muy bueno. Desearía que la gente lo viera como yo lo veo», afirmó en una entrevista para la publicación Barcroft.

Hace aproximadamente diez años, el Dr. Tony Wilson, jefe del departamento médico del hospital de Mbarara en Uganda, finalmente le dio un diagnóstico oficial tras realizar una resonancia magnética.

Los médicos también le informaron que la enfermedad no se transmitiría a sus hijos.

A pesar de todo, Godfrey nunca permitió que este dolor controlara su vida. Sigue trabajando en la música, los discursos motivacionales y la comedia, brindando fuerza espiritual a los demás.