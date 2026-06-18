La NASA elige a Relativity Space de Eric Schmidt para explorar Marte

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU. (NASA) ha elegido a un socio inesperado para una nueva misión de exploración del Planeta Rojo. Relativity Space, empresa propiedad del ex director de Google, Eric Schmidt, ha firmado un contrato con la NASA. Según este acuerdo, la empresa privada deberá lanzar al espacio y colocar en la órbita planetaria un conjunto de instrumentos científicos para estudiar la atmósfera de Marte. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

En el marco de esta misión, denominada Aeolus, se enviarán cuatro dispositivos especiales a la órbita de Marte. Estos monitorearán diariamente y a escala global las tormentas de polvo, la velocidad del viento y los cambios de temperatura en el planeta. Según TechCrunch, estos datos serán decisivos para crear condiciones seguras para futuras sondas e incluso astronautas que aterricen en la superficie de Marte.

Competencia con SpaceX y un nuevo modelo

Este proyecto es parte de la estrategia de la NASA de colaborar con el sector privado. Anteriormente, la agencia había firmado contratos similares con SpaceX para el transporte de carga a la Estación Espacial Internacional y con Firefly Aerospace para la creación de un dispositivo de alunizaje. En este modelo, la agencia gubernamental es responsable de la parte científica, mientras que la empresa privada proporciona la infraestructura de bajo costo.

Para Relativity Space, esto representa una oportunidad enorme y, al mismo tiempo, un desafío serio. Para 2028, la empresa no solo debe diseñar la nave espacial que transportará los instrumentos Aeolus, sino también terminar la construcción del nuevo cohete que la llevará al espacio. Aunque el director de la NASA, Jared Isaacman, destacó que esta colaboración acelerará las investigaciones y reducirá los costos, el valor financiero del proyecto aún no ha sido revelado.

Tecnología de impresión 3D y riesgo

Relativity Space fue fundada en 2015 por ex ingenieros de SpaceX y Blue Origin. La principal ventaja de la empresa es su intento de fabricar cohetes de manera más barata y rápida mediante la tecnología de impresión 3D. Sin embargo, el primer cohete Terran-1 de la empresa fracasó durante un vuelo de prueba en 2023. Posteriormente, Eric Schmidt adquirió el paquete de control de la empresa y asumió su liderazgo.

Según los expertos, la NASA está asumiendo cierto riesgo con esta colaboración. Relativity aún no ha demostrado que su cohete Terran R pueda lanzarse con éxito y alcanzar la órbita. En la historia de la industria espacial, se han dado casos en los que algunas startups que trabajaron con la NASA quebraron o sus dispositivos aterrizaron incorrectamente en la Luna.

No obstante, el poder financiero y las ambiciones tecnológicas de Eric Schmidt podrían convertir a la empresa en un competidor digno de SpaceX. Si la misión de 2028 se lleva a cabo con éxito, se espera que Relativity Space se convierta en líder no solo en la recopilación de datos científicos, sino también en la organización de centros de datos comerciales en el espacio.