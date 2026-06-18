Aficionados colombianos apoyan a un niño uzbeko que lloraba

El encuentro entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia en la Copa Mundial de la FIFA no solo fue recordado por la lucha en el campo, sino también por momentos emotivos entre la afición.

Durante el partido, tras un gol de Colombia, las cámaras captaron a un joven aficionado uzbeko llorando en las gradas.

Acto seguido, los aficionados colombianos comenzaron a gritar «Uzbekistán, Uzbekistán» con el fin de apoyar al niño.

Este hecho generó un ambiente de sinceridad entre los espectadores del estadio y fue ampliamente discutido en las redes sociales.

Los aficionados califican este suceso como uno de los momentos más conmovedores y memorables de la Copa del Mundo.

Este encuentro quedó registrado como el primer partido de la selección de Uzbekistán en la historia del Mundial.