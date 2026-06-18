El discurso de Thomas Tuchel inspiró a Inglaterra: Harry Kane revela los secretos de la victoria

La selección de Inglaterra comenzó la Copa del Mundo 2026 con una contundente victoria ante Croacia. Tras una primera parte nerviosa, los "Three Lions" cambiaron su actitud en el segundo tiempo y terminaron ganando 4-2. El capitán Harry Kane relató cómo las palabras del seleccionador Thomas Tuchel en el vestuario afectaron a los jugadores. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La primera mitad del encuentro estuvo marcada por una lucha muy intensa. Harry Kane, anotando de penalti y de cabeza tras un córner de Declan Rice, superó el récord de Gary Lineker como máximo goleador inglés en Copas del Mundo. Sin embargo, Croacia logró empatar en dos ocasiones y los equipos llegaron al descanso con un resultado igualado.

El cambio en el vestuario

Según Goal.com, Inglaterra se movió a un ritmo completamente diferente en la segunda parte. Mientras Jude Bellingham puso a su equipo por delante, Marcus Rashford, entrando desde el banquillo, puso el punto final al encuentro. Según Harry Kane, Thomas Tuchel pidió a los jugadores que se quitaran la presión.

"El entrenador nos dijo que nos soltáramos, que mantuviéramos la calma y que simplemente jugáramos. Dijo: '¿Qué es lo peor que puede pasar? Demuestren al mundo quiénes son'. Salimos al segundo tiempo con mucha velocidad y el rival no pudo soportarlo. Este es el nivel que aspiramos alcanzar en cada partido", afirma el delantero del Bayern Munich.

Kane también destacó que, tras ponerse por delante en el marcador, tomaron el control total del juego y podrían haber anotado más goles en contraataques. En su opinión, comenzar el torneo con una victoria así contra un rival fuerte era muy importante para el equipo.

Otro líder del equipo, Jude Bellingham, también valoró positivamente la atmósfera creada por Thomas Tuchel en el vestuario. Según él, el entrenador supo decir las palabras necesarias sin gritos ni gestos dramáticos excesivos. La madurez del equipo y la presencia de jugadores líderes ayudaron a ejecutar estas instrucciones en el campo.

Esta victoria confirma una vez más las ambiciones de la selección de Inglaterra en el torneo. La nueva era bajo el mando de Thomas Tuchel despierta grandes esperanzas en los aficionados, no solo por el resultado, sino también por la calidad del juego. Inglaterra intentará continuar esta racha ganadora en las siguientes jornadas.