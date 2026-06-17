Más de 400 gatos robados para consumo de carne rescatados

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Más de 400 gatos robados para consumo de carne rescatados

En Vietnam, cientos de mascotas fueron salvadas durante una operación especial llevada a cabo por las fuerzas del orden. La policía desmanteló un grupo criminal dedicado al robo de gatos y su comercio ilegal.

Según la información, durante las redadas se encontraron más de 400 gatos vivos y decenas de animales congelados. Asimismo, varias decenas de gatos fueron hallados en otra ubicación y trasladados a un lugar seguro.

Durante la investigación, los miembros de esta red criminal confesaron haberse dedicado a la recolección y venta de gatos en las regiones del sur del país durante los últimos años. Mantenían a los animales en lugares específicos para luego entregarlos a comerciantes.

Las organizaciones de protección animal informaron que parte de los gatos rescatados fueron devueltos a sus dueños. Sin embargo, debido a las precarias condiciones en que se encontraban, no fue posible salvar a algunos animales.

Los expertos señalan que en Vietnam, millones de perros y gatos son capturados ilegalmente cada año para entrar en la cadena comercial. No obstante, la actitud de la sociedad ha ido cambiando en los últimos años, especialmente entre los jóvenes y los dueños de mascotas, quienes mantienen una posición firme contra estas prácticas.

Actualmente, la policía continúa las investigaciones sobre este caso. Los organismos de seguridad instan a los propietarios de mascotas desaparecidas a ponerse en contacto.

Vietnam
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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