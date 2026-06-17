Exención fiscal de 5 años para blogueros en Kirguistán

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Exención fiscal de 5 años para blogueros en Kirguistán

El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, ha firmado un nuevo decreto destinado a mejorar el sistema fiscal.

Según el documento, las empresas y emprendedores que operen en las áreas de software, tecnologías de la información e inteligencia artificial pueden quedar exentos de impuestos durante cinco años.

Los nuevos beneficios también incluyen a blogueros, startups, empresas de outsourcing, productores de cine y productos televisivos, así como a otros representantes del sector creativo.

Asimismo, se prevé para ellos una tasa del 5% del impuesto sobre la renta y facilidades en las cuotas de seguridad social.

El decreto también incluye propuestas para aumentar la carga fiscal en ciertos sectores relacionados con el oro y la plata, y reforzar la responsabilidad contra el contrabando.

Este decreto entró en vigor a partir de la fecha de su publicación oficial.

KirguistánSadyr Japarov
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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