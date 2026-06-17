El escenario político mundial se encuentra en vísperas de un evento masivo capaz de transformar completamente el panorama geopolítico regional e histórico. La prestigiosa agencia Bloomberg y el canal saudí « Al-Arabiya » han revelado al público el texto « casi final » y absolutamente exclusivo de un memorando de entendimiento cuya firma oficial entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán se espera el 19 de junio en Suiza.

Según la información, los representantes de las dos potencias alcanzaron este acuerdo de reconciliación el 14 de junio del presente año. Aunque la Casa Blanca prometió exponer los términos del acuerdo en las siguientes 48 horas, la declaración oficial se ha retrasado. Sin embargo, este documento histórico de 14 artículos, que llegó a manos de la redacción de Bloomberg, refleja plenamente los intereses económicos y políticos más importantes de Teherán para el futuro cercano.

A través de la siguiente tabla política y económica oficial, puede conocer en detalle las cláusulas fundamentales y las cifras financieras del contrato bilateral:

Obligaciones militares y territoriales Privilegios económicos y financieros Logística y rutas marítimas Statu quo y control nuclear • Cese inmediato de las hostilidades

• Fin de las operaciones militares también en Líbano

• Respeto mutuo a la soberanía

• No injerencia en asuntos internos • Fondo de 300 mil millones de dólares

• Autorización inmediata para la exportación de petróleo iraní

• Desbloqueo total de activos congelados

• Levantamiento gradual de las sanciones • Levantamiento del bloqueo de los puertos iraníes

• Estrecho de Ormuz seguridad (en 30 días)

• Restablecimiento de la navegación de buques

• Retirada de las tropas estadounidenses de la región • Renuncia total de Irán a las armas nucleares

• Destino del uranio enriquecido en el acuerdo final

• No se impondrán nuevas sanciones

• Supervisión del Consejo de Seguridad de la ONU

Texto completo y detallado del memorando histórico:

Cese inmediato de los enfrentamientos armados: Irán y Estados Unidos, junto con todos sus aliados regionales, cesarán inmediata y totalmente las operaciones de guerra en todos los frentes, especialmente en territorio libanés, desde el momento de la firma de este documento. Las partes se abstendrán estrictamente de usar la fuerza o amenazar mutuamente. Independencia e inviolabilidad: Ambos Estados se comprometen a respetar sin reservas la soberanía nacional y la integridad territorial del otro, y a no interferir de ninguna forma en los asuntos políticos internos. Plazo de las negociaciones: Las partes llevarán a cabo negociaciones intensas con el objetivo de firmar un tratado de paz final y exhaustivo en un plazo máximo de 60 días, con la posibilidad de prorrogar el plazo por mutuo acuerdo. Levantamiento del bloqueo marítimo y retirada de tropas estadounidenses: Con la entrada en vigor del memorando, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo contra Irán. El movimiento de buques comerciales volverá a los niveles anteriores a la guerra en 30 días. Tras la firma del acuerdo final, en un plazo de 30 días, los Estados Unidos de América retirarán totalmente sus fuerzas militares de la región de Oriente Medio. Seguridad del Estrecho de Ormuz: Irán, por su parte, garantizará la seguridad en las rutas marítimas internacionales que van desde el Golfo Pérsico al Golfo de Omán en 30 días. La limpieza de minas en las cuencas acuáticas y la eliminación de barreras técnicas serán responsabilidad total de Teherán. Plan de reconstrucción de 300 mil millones de dólares: Estados Unidos, junto con sus socios regionales, garantiza la asignación de fondos financieros por un monto de al menos 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo de la economía iraní. El mecanismo se desarrollará en 60 días. Levantamiento de restricciones y sanciones: En el marco del acuerdo final, Estados Unidos levantará gradualmente todas las sanciones unilaterales (primarias y secundarias) impuestas a Irán, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Desnuclearización: Irán confirma categóricamente que nunca creará armas nucleares. El destino de los materiales enriquecidos y las necesidades nucleares de Irán con fines pacíficos se definirán claramente en el contrato final. Mantenimiento del statu quo: Hasta que se concrete el acuerdo final, la situación actual permanecerá sin cambios: Irán no ampliará su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas restricciones ni aumentará el número de militares en la región. Restablecimiento de la exportación de petróleo: El Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizará inmediatamente, tras la firma del memorando, la exportación de petróleo crudo y productos petroquímicos iraníes, así como las operaciones bancarias, de seguros y de transporte relacionadas. Uso de fondos congelados: Durante el periodo de negociaciones, Estados Unidos garantizará el acceso total de Irán a todos sus activos y fondos bloqueados en bancos extranjeros. Estos fondos podrán ser utilizados libremente por el Banco Central de Irán para cualquier pago. Mecanismo de control: Las partes organizarán un órgano de control conjunto especial para supervisar el cumplimiento del acuerdo de paz final y evitar el incumplimiento de las obligaciones en el futuro. Condición para el inicio de las negociaciones: Solo después de que se firme el memorando y se confirme el inicio de la ejecución de los artículos 4, 5, 10 y 11 (condiciones económicas y logísticas), considerados los más importantes, las partes entrarán en negociaciones finales sobre los puntos restantes. Garantía jurídica internacional: El tratado de paz final alcanzado será confirmado mediante una resolución especial obligatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y tendrá fuerza legal internacional.

Conclusión de los analistas políticos internacionales de Zamin: Este proyecto de memorando es un documento sin precedentes que podría poner fin a años de guerra fría y tensiones regionales entre Estados Unidos e Irán. La salida de Irán del bloqueo económico y el acceso a 300 mil millones de dólares cambiarían fundamentalmente el equilibrio de poder en Oriente Medio. Aunque el documento aún esté en fase de procesamiento técnico, el proceso de firma esperado el 19 de junio en Suiza será sin duda uno de los puntos de inflexión más importantes de la diplomacia del siglo XXI.

¡Siga siempre en las páginas de Zamin los acuerdos geopolíticos más impactantes de la política mundial, los pasos históricos entre Estados Unidos e Irán y los detalles más rápidos de los procesos de paz en Oriente Medio!