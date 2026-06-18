La prensa extranjera señala a los colombianos responsables de la derrota de Uzbekistán

Las fases de grupos de la Copa del Mundo 2026, celebrada en los campos de América del Norte, están entrando en su etapa decisiva. En un choque histórico de la primera jornada del grupo K, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentó con valentía a Colombia, un fuerte representante de Sudamérica. Aunque los «Lobos Blancos» sufrieron una derrota en su debut (1:3), los pupilos de Fabio Cannavaro no se quedaron atrás del favorito del grupo en cuanto a calidad de juego y entrega. Especialmente, el primer gol de nuestra historia en los Mundiales, anotado por la joven estrella Abbosbek Fayzullaev, recibió un reconocimiento especial de la comunidad futbolística mundial.

A pesar de ello, el primer encuentro terminó sin puntos para nuestros representantes. Entonces, ¿qué futbolistas del equipo rival fueron los responsables de este resultado adverso? Hoy, los principales medios deportivos extranjeros han publicado sus valoraciones subjetivas sobre una escala de 10 puntos respecto al desempeño de los jugadores de Nestor Lorenzo en este partido.

A través de la siguiente tabla oficial de calificaciones deportivas, puede conocer más detalladamente a los cuatro protagonistas mejor valorados de la selección de Colombia en el partido contra Uzbekistán y sus estadísticas:

Nombre del jugador Calificación (10) Contribución principal y acción en el juego Breve comentario de los expertos • Luis Diaz 9,0 • 1 gol y 1 asistencia precisa.

• Recuperó el balón 3 veces en campo contrario. • El mejor jugador del encuentro.

• La estrella del Bayern fue una verdadera prueba para nuestros representantes. • Daniel Munoz 8,0 • Autor del hermoso gol que abrió el marcador.

• Bloqueó 3 balones, ganó 3 de 4 duelos individuales. • El lateral derecho controló totalmente su banda.

• Realizó un gran volumen de trabajo en defensa y ataque. • Gustavo Puerta 7,5 • Actuó 80 minutos en el campo.

• Recuperó el balón de Shukurov en el centro y lanzó a Diaz al ataque. • Fue el causante directo de la creación del segundo gol.

• Destacó por sus pases combativos y cortantes. • Kucho Hernandez 7,5 • Entró desde el banquillo y jugó solo 10 minutos.

• Luchó incansablemente en la banda y dio una asistencia. • Justificó plenamente la confianza del entrenador.

• Mostró una actividad extrema en los contraataques.

Las estrellas colombianas que desmantelaron la defensa de los «Lobos Blancos»

Según los expertos extranjeros, el jugador que más contribuyó a la victoria colombiana fue, sin duda, el extremo del club alemán Bayern, Luis Diaz (9.0) No solo dio una magnífica asistencia para el gol de Munoz, sino que en el minuto 65, a pesar de la oposición de Abduqodir Husanov, anotó el gol de la victoria con un disparo preciso. Además, ganó 8 de 12 duelos, actuando con una presión alta.

El representante de la línea defensiva Daniel Munoz (8.0) además de abrir el marcador, no dejó ningún espacio libre a nuestros representantes en su banda. Recuperando el balón dos veces, mantuvo a los delanteros de nuestra selección bajo una fuerte presión (pressing).

En el centro del campo, Gustavo Puerta (7,5) recuperó con frialdad el balón de Eldor Shomurodov en la segunda mitad, sentando las bases para el segundo gol de su equipo. El jugador que entró desde el banquillo, Kucho Hernandez (7,5) mostró un entusiasmo incansable en solo 10 minutos, asistiendo elegantemente el gol de Sampaz que sentenció el partido.

Conclusión de los analistas de Zamin Sport: La habilidad individual y la experiencia mundial de los jugadores de Colombia decidieron el destino del encuentro. Sin embargo, este ranking muestra que el rival tuvo que emplear todas sus fuerzas y capacidades para vencernos. Nuestros muchachos demostraron que pueden resistir dignamente contra estrellas tan fuertes. Ahora centramos toda nuestra atención en el partido del 23 de junio contra Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo. ¡Confiamos en ti, Uzbekistán!

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