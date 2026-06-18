En el marco de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la selección nacional de Uzbekistán disputó el primer partido de su historia. En este encuentro histórico contra el fuerte representante sudamericano, Colombia, los «Lobos Blancos» cayeron por 1-3. Tras el partido, prestigiosos portales estadísticos analizaron el desempeño de todos los jugadores en el campo y asignaron calificaciones oficiales.

Según los datos, la calificación promedio general de la selección de Uzbekistán fue de 6,41 puntos, mientras que la de Colombia fue de 6,81 puntos.

Abbosbek Fayzullayev — ¡el mejor jugador de nuestro equipo!

A pesar de la derrota, nuestra joven estrella Abbosbek Fayzullayev, quien destacó por su juego brillante y entusiasmo, recibió la calificación más alta de la selección: 7,1 puntos. Lo más gratificante es que fue precisamente Fayzullayev quien, en la segunda parte, acertó al arco rival, anotando el primer gol de Uzbekistán en la historia de los Mundiales y sellando su nombre en la historia.

Lamentablemente, la calificación más baja fue para el portero Otkir Yusupov. El guardameta, que realizó solo una parada durante el encuentro, fue evaluado por los portales estadísticos con 5,4 puntos .

Basado en los datos, aquí está la tabla completa de calificaciones de los jugadores de la selección nacional de Uzbekistán:

Jugadores (Alineación titular) Calificación Breve comentario táctico • Abbosbek Fayzullayev 🟢 7,1 puntos • El mejor jugador del equipo y autor del gol histórico. • Otabek Shukurov 🟡 6,9 puntos • El jugador más trabajador y activo en el centro del campo. • Abdulla Abdullayev 🟡 6,8 puntos • Mostró un juego relativamente estable en la línea defensiva. • Rustam Ashurmatov 🟡 6,5 puntos • Actuó en defensa, sufrió la presión del rival en algunos episodios. • Oston O'runov 🟡 6,5 puntos • Intentó realizar incursiones rápidas por la banda. • Akmal Mozgovoy 🟡 6,5 puntos • Participó en la recuperación del balón y el control del centro. • Behruz Karimov 🟡 6,4 puntos • Sirvió de puente entre la defensa y el mediocampo. • Sherzod Nasrullayev 🟡 6,3 puntos • Luchó contra los extremos veloces del rival en el lateral. • Abduqodir Husanov 🟡 6,2 puntos • Recibió tarjeta amarilla por rudeza en la defensa. • Eldor Shomurodov (C) 🟡 6,1 puntos • Como capitán, intentó poner en aprietos a la defensa rival. • Otkir Yusupov (POR) 🔴 5,4 puntos • Impotente ante los remates al arco, 1 parada.

¿Quiénes destacaron en el equipo rival?

En la selección de Colombia, que jugó con un esquema táctico 4-3-3, el héroe absoluto del encuentro fue Luis Díaz. Por sus acciones de nivel cósmico durante el juego, fue calificado con 8,5 puntos y nombrado el mejor jugador del partido. Asimismo, Daniel Muñoz, quien abrió el marcador en la primera parte, también recibió una nota alta de 7,3 puntos.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: Los números y las calificaciones estadísticas muestran claramente cuán alto es el nivel del Mundial para nuestros representantes. Sin embargo, la actuación de 7,1 puntos de Abbosbek Fayzullayev y su gol histórico nos dan esperanza. Confiamos en que nuestra selección, sacando conclusiones de los errores cometidos, logre mejores estadísticas y resultados en el próximo duelo contra Portugal. ¡Adelante, «Lobos Blancos»!

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