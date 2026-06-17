Vivir gratis en villas de lujo en Italia

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Vivir gratis en villas de lujo en Italia

Ha surgido una oportunidad interesante para quienes sueñan con vivir sin pagar alquiler en medio de las verdes colinas y los paisajes únicos de la Toscana, Italia. Se ofrece a los interesados la posibilidad de residir totalmente gratis en villas de lujo y casas históricas. Sin embargo, a cambio, se debe cumplir una condición importante.

Se trata del sistema de «house sitting» (cuidado de casas), que ya está muy extendido en muchos países. La regla es muy sencilla: los propietarios que se van de viaje por un largo periodo confían sus propiedades a personas fiables. A cambio, estas personas tienen el derecho de vivir en dichas casas sin pagar alquiler.

Normalmente, las condiciones se acuerdan individualmente con cada propietario. En la mayoría de los casos, se requiere que los participantes mantengan la casa limpia, cuiden el jardín, rieguen las plantas, atiendan a las mascotas y realicen las tareas domésticas diarias.

Los defensores de este sistema lo consideran una oportunidad única para vivir en una de las regiones más bellas de Italia sin gastar grandes sumas de dinero. Al mismo tiempo, este método es mucho más económico que los programas de compra de casas antiguas a precios bajos, populares en los últimos años, ya que estas casas suelen requerir costosas renovaciones.

Sin embargo, esta idea no ha sido del agrado de todos. Los usuarios de las redes sociales han expresado su descontento, señalando que el cuidado del jardín, de los animales y las tareas del hogar podrían convertirse en la práctica en una jornada laboral completa sin salario.

Asimismo, muchos recordaron que esta oportunidad no está disponible para todo el mundo. En los comentarios se destaca que la decisión final recae en los propietarios, quienes seleccionan independientemente a los candidatos en quienes confían para entregar su propiedad.

A pesar de las diversas controversias, el house sitting es cada vez más popular entre los viajeros que desean experimentar la vida en el extranjero, sentir un nuevo entorno y, al mismo tiempo, no gastar dinero en alojamiento.

ItaliaToscana
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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