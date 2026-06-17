Un autobús con 28 niños futbolistas bielorrusos fue blanco de un ataque
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Se ha informado de un ataque contra un autobús que transportaba niños en la región de Briansk. El Comité de Investigación de Rusia ha abierto un caso penal por terrorismo.
Según la información, el autobús llevaba 44 pasajeros, entre ellos 28 miembros de un equipo de fútbol infantil bielorruso.
El ataque dejó una mujer muerta y 6 pasajeros heridos. Se informa que entre los heridos hay 4 adolescentes.
Mariya Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, calificó este incidente como un acto terrorista organizado por Kiev.
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