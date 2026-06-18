Expertos señalan a los jugadores que fallaron en el duelo contra Colombia

En los campos de Norteamérica, los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 están llegando a su punto más crítico. En el encuentro de la primera jornada del Grupo K, la selección nacional de Uzbekistán disputó el primer partido de su historia en un Mundial. Lamentablemente, el debut de los pupilos de Fabio Cannavaro comenzó mal: nuestros representantes cedieron ante la selección de Colombia 1:3 en el marcador. Por delante, los «Lobos Blancos» enfrentan otra prueba seria. Tras no poder vencer a la RD Congo en la primera jornada, la frustrada selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo y hambrienta de victoria, saltará al campo contra nuestros jugadores.

En realidad, teniendo en cuenta que la selección de Colombia está exactamente 37 puestos por encima de Uzbekistán en el ranking FIFA, este resultado puede parecer esperado para el mundo del fútbol. Sin embargo, la prestigiosa publicación «Euro-Football» analizó minuciosamente el encuentro y reveló hasta qué punto los errores individuales de ciertos jugadores causaron la derrota. Los expertos de la publicación evaluaron a nuestros representantes en un sistema de 10 puntos, asignando una nota inicial de 6,0.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, pueden conocer en detalle a los tres defensores y porteros peor valorados en el partido contra Colombia, así como los errores cometidos:

Nombre del jugador Calificación (10) Principales errores tácticos cometidos en el juego Diferencia entre ligas top y niveles • Rustam Ashurmatov 3,0 puntos • Cometió muchos errores de pase al iniciar el ataque desde la línea defensiva.

• No supo leer la jugada en la que ocurrió el gol de Muñoz. • La experiencia en las ligas de Uzbekistán, Corea, Rusia e Irán resultó insuficiente frente al nivel de la Premier League inglesa. • Otkir Yusupov 3,0 puntos • En el primer gol, el balón pasó por encima de su oreja.

• En el segundo gol, no pudo sostener la mano con firmeza durante el disparo de Diaz. • Mostró inseguridad en sus salidas.

• En algunos episodios, regaló el balón al rival. • Abduqodir Husanov 3,0 puntos • Luis Diaz lo superó fácilmente en varias ocasiones por la banda.

• Evitó la tarjeta roja tras cometer dos faltas graves. • A pesar de jugar en Inglaterra (Manchester City), se notó su falta de experiencia en grandes encuentros internacionales.

Causas de la derrota: Diferencia clara de nivel y calidad

Según los análisis, nuestro experimentado defensa Rustam Ashurmatov (3,0) cometió demasiados errores ingenuos en la transición de defensa a ataque. Especialmente, en la jugada donde Daniel Muñoz abrió el marcador, no esperaba en absoluto que el rival entrara corriendo al área penal para rematar. Los expertos señalan que aquí habló el nivel de las ligas donde juegan los futbolistas a diario. Mientras Ashurmatov se forjó en las ligas de Uzbekistán, Corea, Rusia e Irán, Muñoz y Diaz son estrellas principales de clubes ingleses y alemanes.

Nuestro portero Otkir Yusupov (3,0) tampoco pudo rendir a su nivel hoy. Si bien no pudo salvar al equipo en el primer gol, gran parte del error en el segundo gol anotado por Luis Diaz recayó sobre él: tocó el balón, pero no puso la mano con suficiente firmeza. Además, entregó el balón al rival en varias de sus salidas del área.

Para nuestra joven estrella de la Premier League inglesa, Abduqodir Husanov (3,0) este encuentro también fue una verdadera prueba. Quedó en evidencia que le falta experiencia para jugar bajo la gran presión internacional. Luis Diaz puso a Abduqodir en situaciones difíciles frecuentemente en la banda y anotó el gol de la victoria en el minuto 65 precisamente bajo su defensa. Incluso, tras recibir una tarjeta amarilla en el primer tiempo, el árbitro fue clemente y lo mantuvo en el campo a pesar de cometer una falta similar en el segundo tiempo.

Nota final de los analistas deportivos de Zamin: Errores tan graves y calificaciones bajas en el primer partido del Mundial no deben ser un insulto para nuestros jugadores, sino una gran lección. Nuestros jóvenes sintieron en la práctica que los rivales del más alto nivel no perdonan ni el más mínimo error. Confiamos en que Fabio Cannavaro trabaje rápidamente en estas deficiencias para presentar, en el histórico duelo contra Portugal el 23 de junio, el juego perfecto y victorioso que nuestros aficionados anhelan. ¡Adelante, Uzbekistán!

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