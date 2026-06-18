La participación de la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026 comenzó con un fracaso inesperado. Los portugueses, considerados uno de los claros favoritos del torneo, empataron 1-1 contra la selección de la RD Congo en su debut. Sin embargo, más que el resultado, las decisiones del seleccionador Roberto Martinez y la situación en torno a Cristiano Ronaldo están generando intensos debates. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Durante el encuentro, el delantero de 41 años, Cristiano Ronaldo, mostró que está lejos de su mejor forma deportiva. A pesar de ello, Roberto Martinez no se atrevió a retirar a su capitán del campo hasta el final del partido. Según Goal.com, expertos en fútbol y exjugadores acusan al entrenador de sacrificar los intereses del equipo para no dañar su relación con el astro.

Opinión de los expertos: ¿No está cumpliendo el entrenador con su trabajo?

El exinternacional irlandés Tony Cascarino criticó duramente las acciones de Martinez en la antena de talkSPORT. En su opinión, Ronaldo no puede aportar nada al equipo en su estado actual. «Intento ser lo más educado posible, pero Cristiano no pudo hacer nada hoy en el campo. No tiene ni la velocidad ni la energía para luchar por el balón. No puedo creer que Martinez no lo haya sustituido. La tarea del entrenador es tomar decisiones que lleven al equipo a la victoria, no seguir siendo amigo de Ronaldo», destacó Cascarino.

Asimismo, la leyenda del fútbol francés Thierry Henry señaló la disciplina táctica de Ronaldo. Según Henry, la búsqueda de récords personales del delantero perjudica el juego colectivo. Específicamente, los especialistas destacaron que, en una jugada de la segunda parte, un movimiento inapropiado de Cristiano Ronaldo interfirió en la oportunidad de gol de Bruno Fernandes. «La gente tiene que entender: es el equipo el que debe marcar, no usted», añadió la antigua estrella del Arsenal.

Los datos estadísticos también confirman que el juego de Ronaldo no estuvo a la altura de las expectativas. En el encuentro disputado en Houston, no logró realizar ni un solo tiro a puerta. De este modo, su racha sin goles en grandes torneos llega a los 10 partidos. Aunque entró en la historia como el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo, junto a Lionel Messi, este logro quedó opacado por la incapacidad de Portugal de vencer a un rival muy inferior en el ranking FIFA.

El futuro de Ronaldo y del equipo

Tras el partido, Cristiano Ronaldo respondió de manera peculiar a los periodistas. Afirmó que no hubo ninguna deficiencia en el juego de la selección de Portugal y que esto es parte del fútbol. «¿Qué faltó? Nada. Esto es fútbol: podíamos ganar o perder», dijo el capitán. Sin embargo, sus palabras no convencieron a los aficionados ni a los analistas.

Los próximos encuentros son decisivos para la selección de Portugal. Roberto Martinez se enfrenta ahora a una decisión seria: mantenerse firme en sus ideas tácticas y renovar la plantilla, o seguir arriesgando basándose en el prestigio de Ronaldo. Para los aficionados al fútbol uzbekos, esta situación también es interesante, ya que cada paso de Ronaldo es seguido con gran atención en nuestro país.