SpaceX listo para un nuevo vuelo: sistema de agua probado en la plataforma de Starship

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha completado una etapa crucial más en el desarrollo de su cohete más potente: el proyecto Starship. En la plataforma de lanzamiento Pad 2 del cosmódromo de Starbase en Texas, se probó con éxito el sistema de agua diseñado para la disipación térmica y la reducción de la presión de las llamas. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según los informes de la transmisión de NASASpaceflight, durante la prueba se dispararon enormes chorros de agua a alta presión desde la base de la plataforma. Este sistema sirve para reducir las temperaturas extremas y amortiguar las ondas de choque que se producen cuando se activan los motores del cohete. Cuando los chorros de agua chocan con las llamas de los motores Raptor, crean densas nubes de vapor, protegiendo la infraestructura de fundirse.

Según los expertos, esta es la cuarta inspección de este tipo realizada después del vuelo 12 del proyecto Starship. El funcionamiento estable del sistema es decisivo para garantizar la seguridad de las próximas misiones. Dado que Starship, considerado el cohete más grande del mundo, ejerce una presión sin precedentes sobre la plataforma con sus decenas de motores.

Próximos planes y perspectivas de vuelo orbital

Según Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, el escenario del próximo vuelo 12 repetirá en gran medida la experiencia del Flight 12. Sin embargo, los ingenieros de la empresa están mejorando las especificaciones técnicas en cada intento. La noticia más interesante es que se espera que el vuelo 14 sea el primer vuelo orbital completo en la historia de Starship.

Actualmente, SpaceX está trabajando activamente no solo en Texas, sino también en Cabo Cañaveral, Florida. Allí ha comenzado el proceso de instalación de la torre Mechazilla, que tiene la capacidad de «atrapar» cohetes gigantes en el aire. Esta tecnología llevará la eficiencia de la reutilización de la primera etapa del cohete a un nuevo nivel.

Estas pruebas son parte de la estrategia global de SpaceX para volar a Marte y colonizar la Luna. El éxito del proyecto Starship podría reducir significativamente los costos de acceso al espacio, no solo para la astronáutica privada, sino para toda la humanidad. Actualmente, los ingenieros están realizando los ajustes finales de todos los sistemas.