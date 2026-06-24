Altercado en una tienda de España: disputa por una bandera (video)

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Altercado en una tienda de España: disputa por una bandera (video)

Se produjo un conflicto violento en una de las tiendas de España debido a una bandera palestina. Según la información, un grupo de israelíes comenzó una disputa con los vendedores al ver la bandera colgada en la tienda.

Según testigos, estas personas se encontraban en estado de ebriedad durante el conflicto. La discusión se convirtió rápidamente en una pelea, y ambas partes comenzaron a mostrar una actitud hostil.

Los dueños de la tienda tampoco se quedaron atrás y les lanzaron diversos objetos durante el altercado. El incidente atrajo la atención de los presentes, intensificando aún más la situación.

Aún no se ha proporcionado información oficial sobre los detalles exactos del incidente y las consecuencias de la disputa.

Españapalestinoisraelíes
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