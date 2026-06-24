La inesperada bondad de un elefante: salvó a una gacela

Uno de los videos virales en las redes sociales ha captado la atención de los usuarios. En él se muestra a un elefante ayudando a una gacela que se encontraba en una situación difícil.

En las imágenes se ve al elefante actuando con cautela, intentando sacar a la gacela de una situación peligrosa. Su acción dejó asombrados a muchos espectadores y generó reacciones positivas.

Según los expertos, los elefantes están entre los animales con un alto nivel de inteligencia y un fuerte sentido de la empatía. Pueden mostrar cuidado no solo hacia los miembros de su manada, sino también hacia otros animales.

Este video ha demostrado una vez más que sentimientos como el afecto y la ayuda mutua existen también entre los animales en la naturaleza.