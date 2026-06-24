Xiaomi presenta la Mijia Portable Coffee Machine, una cafetera compacta para viajes

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Xiaomi presenta la Mijia Portable Coffee Machine, una cafetera compacta para viajes

Xiaomi ha revelado una sorpresa para los amantes del café: la Mijia Portable Coffee Machine. Este dispositivo permite disfrutar de su bebida favorita no solo en casa, sino también en el coche, en la naturaleza o en viajes largos. La combinación de un diseño compacto y capacidades tecnológicas avanzadas lo distingue en el mercado de gadgets modernos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

según datos de ixbt.com, la nueva cafetera tiene una altura de 24,5 centímetros y un peso de solo 1,05 kilogramos. Estas dimensiones hacen que el dispositivo sea muy cómodo de llevar en una mochila o bolso común. La principal ventaja técnica del dispositivo es su potente bomba capaz de generar una presión de 20 bar, lo que garantiza una calidad de nivel profesional.

Combinación de calidad y rapidez

La Mijia Portable Coffee Machine es versátil, ya que puede funcionar tanto con café molido como con cápsulas de café especiales. Preparar una porción de bebida toma solo 45 segundos, lo cual es ideal para los usuarios que valoran su tiempo. Además, el dispositivo tiene la capacidad de preparar bebidas frías y calientes.

En el proceso de preparación de café frío, no se requiere el precalentamiento del agua, lo que reduce aún más el tiempo de preparación. El depósito de agua interno del dispositivo tiene una capacidad de 140 ml, cantidad suficiente para un café completo. Su estructura se desmonta fácilmente, lo que simplifica considerablemente el proceso de lavado y limpieza.

Autonomía y carga

La autonomía del dispositivo está asegurada por tres elementos de batería con una capacidad de 2500 mAh cada uno. Existe la posibilidad de carga de hasta 45 W a través de un puerto USB-C moderno. Se informó que aproximadamente 30 minutos son suficientes para cargar la cafetera del 20 % al 80 %, mientras que la carga completa dura 80 minutos.

Teniendo en cuenta las condiciones de viaje, los ingenieros de Xiaomi crearon la posibilidad de cargar el dispositivo mediante una batería externa (Power Bank). Además, la cafetera está protegida contra el agua y el polvo según el estándar IP55, lo que permite su uso seguro al aire libre o en condiciones de alta humedad.

Se espera que esta novedad salga a la venta en el mercado chino a partir del 25 de junio. Con los descuentos iniciales, su precio será de aproximadamente 85 dólares (594 yuanes). Las entregas a los primeros compradores están programadas a partir del 2 de julio. Es muy probable que este gadget llegue pronto al mercado uzbeko a través de proveedores no oficiales y tiendas en línea.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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