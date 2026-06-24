Mujer encarcelada por tocar el timbre 133 veces

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Mujer encarcelada por tocar el timbre 133 veces

En Corea del Sur, una mujer brasileña fue condenada por un tribunal tras tocar 133 veces el timbre de la casa de un desconocido. Recibió una pena de un año de prisión y dos años de libertad condicional.

Se reveló que la vivienda acosada pertenecía a la estrella del K-pop, Jungkook, miembro del grupo BTS, quien goza de gran fama mundial.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, comenzó a acosar al cantante desde diciembre del año pasado. Apareció varias veces alrededor de la casa, perturbando la paz al tocar el timbre incesantemente.

Las autoridades tomaron el caso con seriedad y aplicaron las medidas correspondientes. Según la sentencia, sus acciones fueron calificadas como violación de la privacidad y acoso.

Este incidente demuestra una vez más que el límite entre el fanatismo y el respeto a la privacidad sigue siendo un tema relevante.

JungkookBTSCorea del Sur
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