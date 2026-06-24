Conflicto entre el Atlético Madrid y el FC Barcelona: el traspaso de Julian Alvarez desata la polémica

Un nuevo gran conflicto estalla en el fútbol español. El consejero delegado del Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha criticado duramente al FC Barcelona, acusando a los catalanes de mentiras y falta de respeto. La disputa ha sido provocada por los rumores de traspaso en torno al delantero argentino Julian Alvarez y las inesperadas declaraciones del jugador sobre su futuro. Así lo informa Goal.com.

Según se sabe, la directiva del Atlético Madrid se prepara para presentar una denuncia oficial ante la FIFA contra el FC Barcelona. Según Gil Marín, el club catalán ha mantenido negociaciones ilegales con un jugador que tiene un contrato vigente. Según informa Goal.com, los madrileños han decidido firmemente recurrir a medidas legales para proteger sus intereses.

Denuncia ante la FIFA y negociaciones ilegales

Gil Marín aclaró la situación en una entrevista con la agencia EFE. «Nuestra misión es proteger los intereses del Atlético Madrid. Por ello, denunciaremos ante la FIFA al FC Barcelona por haber negociado con un jugador con contrato vigente durante el periodo protegido», afirmó el directivo del club. En su opinión, el club rival está difundiendo información falsa sobre el traspaso a pesar de no contar con la capacidad financiera suficiente.

Cabe recordar que Julian Alvarez llegó al Atlético Madrid procedente del Manchester City en el verano de 2024 por aproximadamente 81,8 millones de libras esterlinas. Su contrato con el club se extiende hasta 2030. A pesar de ello, el propio futbolista insinuó recientemente en una entrevista su deseo de dejar el equipo.

Declaración inesperada de Julian Alvarez

Julian Alvarez, convocado con la selección argentina, dijo en una entrevista con ESPN: «Quizás no sea el momento de hablar, pero tampoco quiero esconderme. Intento ser una persona honesta. He hablado con los directivos del Atlético Madrid. Creo que el mejor camino para todos es el traspaso. Quiero hacer realidad mis sueños».

Estas palabras provocaron la ira de la directiva del Atlético Madrid. Gil Marín expresó su profundo pesar por esta declaración. Señaló que no era correcto decir tales cosas el día en que Lionel Messi y la selección argentina celebraban su victoria. El directivo del club reafirmó que Julian Alvarez es una pieza fundamental del equipo y que no tienen intención de venderlo.

Según Gil Marín, el FC Barcelona no solo miente al Atlético Madrid, sino también a sus propios aficionados. Acusó a los catalanes de distraer a la opinión pública hablando de traspasos que no pueden realizar. La salida de Alvarez, quien se convirtió en líder del equipo anotando 20 goles en la temporada 2025-26, sería una gran pérdida para los madrileños, por lo que el club no piensa dejarlo marchar fácilmente.