Gato que se creía macho da a luz

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Gato que se creía macho da a luz

Aylin, una mujer que vive en Izmir, se encontró con una situación inesperada con su gato llamado Jengo. Después de creer durante un año que era macho, su gato dio a luz repentinamente a unos gatitos.

Sorprendida, la mujer acudió inmediatamente al veterinario. Los exámenes revelaron que Jengo nació con una condición congénita muy rara: el hermafroditismo.

Los especialistas señalan que este caso es muy inusual, ocurriendo aproximadamente una vez cada 6 millones de casos.

Lo curioso es que uno de los gatitos nacidos de Jengo presenta la misma condición, habiendo nacido también como hermafrodita.

Este suceso generó amplias discusiones en las redes sociales, dejando a muchos asombrados.

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