Facebook lanza una aplicación de IA dedicada a los creadores de contenido

La corporación Meta ha actualizado radicalmente la herramienta Creator Studio destinada a los creadores de contenido en Facebook, presentándola como un compañero de IA independiente. Esta nueva aplicación ayuda a los autores a ampliar su audiencia, analizar la eficacia de su contenido y automatizar la comunicación con los suscriptores. Este paso es una acción estratégica destinada a fortalecer la posición de la plataforma Facebook frente a competidores como TikTok y YouTube. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La característica principal de la nueva aplicación es el asistente Facebook AI integrado. Este sistema inteligente proporciona recomendaciones personalizadas basadas en el estilo del autor, los resultados de publicaciones anteriores y los intereses de la audiencia. Según representantes de Meta, se espera que esta tecnología libere a los creadores de la necesidad de utilizar herramientas de terceros como ChatGPT. Ahora, la generación de ideas y los datos analíticos se realizan directamente dentro del ecosistema.

Una nueva era en el análisis y la comunicación

En lugar de estudiar gráficos y tablas complejas, la aplicación permite obtener información en forma de una conversación sencilla. Por ejemplo, el usuario puede preguntar a la IA: «¿Cuándo sería mejor publicar el post?» o «¿De qué habla la gente principalmente en los comentarios?». El sistema no solo responde a las preguntas, sino que también analiza solicitudes adicionales sobre cómo ha cambiado la composición de la audiencia con el tiempo.

Además, la aplicación Creator Studio incluye una herramienta de gestión de comentarios basada en IA. Esta resalta las opiniones más importantes y prepara borradores de respuestas en el estilo particular del autor. Los creadores pueden editar estas respuestas preparadas y publicarlas solo después de confirmarlas. Esto ayuda a no pasar por alto los comentarios importantes entre miles de ellos.

Un flujo de nuevas aplicaciones de Meta

Revisar la eficacia de la última publicación realizada;

Monitorear el progreso hacia las metas establecidas;

Identificar comentarios importantes que requieren respuesta.

La aplicación presenta al usuario diariamente una lista de tareas prioritarias. Estas incluyen:

Este proyecto es parte de la reciente política de expansión activa de Meta. Anteriormente, la empresa lanzó una aplicación de Foro al estilo de Reddit para Facebook Groups y la aplicación Instants para compartir fotos efímeras con amigos en Instagram. Según The New York Times, la empresa está trabajando actualmente en otra aplicación similar a un mercado de predicciones llamada Arena.

Según el diario The Wall Street Journal, Mark Zuckerberg destacó a los empleados que la IA está aumentando la eficiencia laboral, lo que permitirá a la empresa crear más aplicaciones nuevas más rápido que nunca. Actualmente, la nueva aplicación compañera de AI se está probando con un grupo limitado de creadores y se espera que sea presentada al público general próximamente.