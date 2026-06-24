Los repetidores especiales (estaciones de amplificación de señal) situados en territorio bielorruso, en la frontera con Ucrania, que guiaban a los drones rusos hacia objetivos ucranianos, dejaron de funcionar repentinamente el 22 de junio. Así lo anunció el presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante un encuentro con periodistas.

Unos días antes, Kiev había lanzado una advertencia muy seria. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Lo vemos en la siguiente cronología:

Un ultimátum firme

19 de junio de 2026

Volodímir Zelenski lanzó un ultimátum oficial al líder bielorruso Aleksandr Lukashenko. En él, exigía la retirada de los repetidores militares rusos situados en dos regiones bielorrusas fronterizas con Ucrania, otorgando un plazo de una semana Si no se cumplía la demanda, Ucrania advirtió que tomaría medidas de respuesta.

El apagón de las estaciones

22 de junio de 2026

Mucho antes de que expirara el plazo, la señal de todos los repetidores en la frontera desapareció inesperadamente y dejaron de funcionar.

¿Desmantelados o simplemente apagados?

Por ahora, se desconoce si estos dispositivos fueron destruidos por completo o simplemente desconectados de la red. Según Volodímir Zelenski, la inteligencia ucraniana está vigilando la situación muy de cerca y recibe informes diarios.

«No sé si los han desmantelado o no todavía. Pero estamos trabajando en ello y sigo la situación muy de cerca. El hecho es que los repetidores no están funcionando hoy», declaró el líder ucraniano.

«¡No ayuden a Moscú a adaptarse a la presión!»

Zelenski destacó que no se trata solo de las estaciones que guían drones. En Bielorrusia todavía existen varias grandes empresas que apoyan estrechamente la agresión militar rusa y su industria.

Según la parte ucraniana, estas cadenas y empresas ocultas permiten a Moscú adaptarse a las sanciones internacionales y a la presión política. Esto retrasa aún más la paz tan esperada en la región.

Sea como sea, la desactivación de los dispositivos peligrosos cerca de la frontera ucraniana ha sido uno de los primeros resultados notables de la firme postura de Kiev. Seguiremos observando cómo evoluciona la situación.