Deezer lanza Remix Lab: los fans ahora pueden hacer remixes legales de canciones

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Deezer lanza Remix Lab: los fans ahora pueden hacer remixes legales de canciones

El servicio global de streaming musical Deezer ha presentado su nueva función «Remix Lab». Esta novedad permite a los fans reelaborar (remezclar) creativamente sus canciones favoritas. Lo más importante es que este proceso se realiza con el consentimiento de los artistas originales y los titulares de los derechos de autor, y los artistas continúan percibiendo ingresos por cada reproducción. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia .

Actualmente, muchas plataformas competidoras, incluidas YouTube y Spotify, se centran en la creación de remixes mediante inteligencia artificial (AI). Sin embargo, Deezer ha preferido seguir un camino diferente. Según ixbt.com, Remix Lab funciona a través de herramientas especiales dentro de la aplicación. Los usuarios pueden cambiar el tempo de la canción, añadir un efecto de «reverb» o renovar completamente el género y el estilo.

Lucha contra la AI y derechos de autor

Deezer se ha opuesto durante mucho tiempo a la proliferación excesiva de la inteligencia artificial en la industria musical. Recientemente, la plataforma implementó una herramienta que analiza playlists en servicios como Spotify y Apple Music para identificar canciones creadas por AI. La empresa es uno de los pocos servicios que elimina tales pistas de sus recomendaciones.

«Esta herramienta de remix permite a los fans participar directamente en el proceso creativo y conectar más estrechamente con su música favorita», afirma Alexis Lanternier, CEO de Deezer. Destacó que todas las funciones fueron desarrolladas respetando la participación y los derechos de los artistas, asegurando el máximo ingreso por cada pista.

Por ahora, la función Remix Lab se ha lanzado a modo de prueba en Francia. Los usuarios pueden reelaborar obras de reconocidos artistas franceses como Céline Dion, Alain Souchon, Alonzo y Ronisia. Se planea implementar este servicio en otros países en el futuro.

Una nueva dirección para la industria

Según expertos de la industria musical, este modelo propuesto por Deezer podría ser una alternativa eficaz contra la «invasión» de la AI. Si el proyecto tiene éxito, se espera que otras plataformas de streaming adopten este método de interacción con los fans preservando los derechos de autor.

Además, se están organizando concursos especiales dentro de Deezer Club. Los mejores autores de remixes serán anunciados a principios de septiembre. Las pistas ganadoras se incluirán en una playlist especial en la plataforma Deezer, y los autores serán premiados con entradas para los eventos Deezer Purple Door y regalos exclusivos.

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Nodirbek Razzokov
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