Liberan a una mujer que estuvo cautiva durante 12 años por su marido en Pakistán

En Pakistán, la policía detuvo a un hombre que mantuvo a su esposa y a sus hijos cautivos en casa durante 12 años, ejerciendo violencia regular contra ellos. Así lo informó la BBC.

Se informó que Sylvie Yasmina, ciudadana francesa, sufrió presiones físicas y psicológicas por parte de su esposo durante años. La mujer describió al hombre como una persona extremadamente cruel.

Uno de los hijos de la pareja logró salir discretamente de la casa y dar aviso a la policía. Posteriormente, las fuerzas del orden llevaron a cabo una redada especial en una vivienda situada en la ciudad de Bara, provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

La policía encontró a Yasmina y a sus cinco hijos en una habitación estrecha y muy ruinosa. Se detectaron múltiples heridas y hematomas en sus cuerpos. Actualmente, la mujer y sus hijos se encuentran en un refugio especial en la ciudad de Peshawar y planean regresar a Francia próximamente.

Yasmina, de 54 años, relató que la familia se mudó de Australia a Pakistán en 2014 y que desde entonces estuvieron completamente aislados del mundo exterior. No se le permitía comunicarse con nadie; sus dos hijos mayores fueron privados de educación y los tres menores, nacidos en Pakistán, nunca fueron a la escuela.

«Estábamos privados de libertad. Mi marido no nos cuidó como esposo ni como padre. Nos golpeaba todos los días y ejercía una presión constante. Creía que mi futuro estaba arruinado y temía que el destino de mis hijos también desapareciera», afirmó Yasmina.