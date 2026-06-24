¿Se equivocó el FC Barcelona?: el juego de Anthony Gordon en el Mundial es duramente criticado

Tras el empate sin goles de la selección inglesa contra Ghana en la fase de grupos de la Copa del Mundo, el extremo Anthony Gordon quedó en el centro de fuertes críticas por parte del público y los expertos. El resultado 0-0 del equipo dirigido por Thomas Tuchel hizo que no solo los aficionados, sino también los especialistas, dudaran sobre el sensacional traspaso de Gordon al FC Barcelona. Así lo informa Goal.com.

Gordon, que comenzó el encuentro como titular, estuvo en el campo durante 65 minutos, pero se mostró totalmente incapaz de romper la defensa rival. Según informa Goal.com, el experto de talkSPORT Jamie O'Hara valoró muy negativamente el desempeño del futbolista. En su opinión, Marcus Rashford debería haber sido titular en lugar de Gordon.

"Gordon jugó muy mal. Digan lo que digan, estuvo muy por debajo de su nivel. Marcus Rashford es mucho más fuerte que él y, tras entrar al campo, pudo crear tres situaciones peligrosas en solo 10 minutos. Gordon, en cambio, no pudo hacer nada contra una defensa cerrada", señaló O'Hara.

¿Un buen negocio para el Newcastle United?

Entre los expertos, no solo el juego del futbolista, sino también su precio de transferencia está generando grandes debates. Según la información, el FC Barcelona pagó 70 millones de libras esterlinas al Newcastle United por Anthony Gordon el pasado mayo. Actualmente, aumentan los comentarios de que esta suma no se está justificando.

Para el exfutbolista Gabby Agbonlahor, el Newcastle fue la parte más beneficiada de este traspaso. "Si yo estuviera en el lugar de la directiva del FC Barcelona, comprobaría si la tinta del contrato ha tenido tiempo de secarse. 70 millones de libras es demasiado para Gordon. No sería sorprendente que el Newcastle se estuviera riendo de este acuerdo ahora mismo", dijo Agbonlahor.

El especialista añadió que Gordon tampoco pudo mostrar un juego constante la temporada pasada. En el duelo contra Ghana, no pudo utilizar ningún estilo inesperado ni regate contra un defensa veloz. Thomas Tuchel fue captado por las cámaras mostrando su descontento varias veces por la apatía en la banda durante el partido.

Ahora, los aficionados y la directiva del FC Barcelona están preocupados por el futuro del futbolista en la liga española. Si Gordon no logra demostrar su valía en los próximos partidos, esta inversión de los catalanes podría ser calificada como uno de los movimientos más fallidos del mercado de transferencias. Se espera que Thomas Tuchel realice rotaciones serias en la línea de ataque en los siguientes encuentros.