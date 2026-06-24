Los nuevos aviones de pasajeros Tu-214 de Rusia se entregarán a partir de 2027

La Corporación Unificada de Construcción Aeronáutica (OAK) de Rusia anunció los plazos de entrega de los aviones de pasajeros Tu-214, equipados con componentes totalmente sustitutos de importaciones, a las aerolíneas comerciales. Según una declaración del director general de la empresa, Vadim Badexa, estas aeronaves se incorporarán a las flotas de aviación civil a partir de 2027. Este es un paso de importancia estratégica para la industria aeronáutica rusa, destinado a abastecer el mercado interno con tecnología local en condiciones de sanciones externas. Así lo informa Ixbt.com.

Actualmente, los modelos Tu-214 en producción están orientados principalmente a las necesidades de clientes especiales. Sin embargo, se espera que a partir del próximo año comience el ensamblaje de los primeros aviones destinados a transportistas comerciales. Según la agencia de noticias TASS, la aerolínea Red Wings será el primer operador de los aviones de nueva generación. En el marco del programa complejo de desarrollo de la aviación civil, este transportista recibirá inicialmente 11 aviones Tu-214.

Volumen de producción y nuevos clientes

Según los planes de la industria aeronáutica, se prevé la producción de un total de cuatro aviones Tu-214 en 2026. Posteriormente, a partir de 2027, el proceso de entrega pasará a una fase a gran escala. No solo las grandes empresas federales, sino también los gobiernos regionales han mostrado interés en el proyecto. Por ejemplo, el gobierno de Yakutia planea adquirir tres de estos aviones entre 2027 y 2028.

También se están llevando a cabo negociaciones con S7 Airlines, uno de los mayores transportistas aéreos privados de Rusia. Anteriormente, la dirección de S7 había manifestado su intención de adquirir cerca de 100 aviones Tu-214 con el fin de modernizar su flota. Pedidos de esta magnitud desempeñan un papel fundamental en garantizar la estabilidad futura de la industria aeronáutica rusa.

Capacidades técnicas e importancia regional

El Tu-214 es un avión de pasajeros bimotor de medio alcance, diseñado para cubrir distancias de hasta 4500 kilómetros. Por sus características técnicas, puede competir con muchos análogos en el mercado internacional. Para el mercado aeronáutico de Asia Central, especialmente el de Uzbekistán, estos cambios en la industria rusa podrían ser interesantes, ya que la demanda de aviones de medio alcance para vuelos regionales sigue siendo alta.

La tarea principal del proyecto consiste en sustituir completamente los componentes extranjeros del avión por piezas locales. La finalización de este proceso permitirá a Rusia realizar el mantenimiento y la modernización independiente de su equipo aeronáutico sin depender de proveedores externos. Se espera que 2027 sea un punto decisivo hacia este objetivo.