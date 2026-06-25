Casi 15 iPhone quemados por culpa de un niño de cinco años

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Casi 15 iPhone quemados por culpa de un niño de cinco años

En la ciudad de Shenzhen, China, un niño de cinco años provocó accidentalmente un incendio que destruyó decenas de teléfonos móviles. Así lo informó el South China Morning Post.

El padre del niño, Peng, dirige una tienda de teléfonos móviles y guardaba algunos dispositivos para la venta en su casa. El incidente ocurrió cuando el niño vio chispas salir de una regleta defectuosa e intentó encender un trapo con ellas.

Como resultado, el fuego se propagó rápidamente y destruyó cerca de 30 teléfonos. Más de la mitad eran iPhones, y las pérdidas totales superaron los 200 000 yuanes (aproximadamente 29 500 dólares).

Peng afirmó que estaba durmiendo en el momento del incidente. Al despertar por el olor a humo, logró extinguir el fuego, pero el taller y parte de la sala resultaron gravemente dañados.

Afortunadamente, el niño no resultó herido. Tras el incidente, el padre le explicó a su hijo los peligros de jugar con fuego y expresó su esperanza de que esto no vuelva a suceder.

ShenzhenChinaiPhoneSouth China Morning Post
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Aziza Shukhratova
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