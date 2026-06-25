¡Trajes con púas para proteger ovejas de los lobos generan polémica!

·70·Mundo
¡Trajes con púas para proteger ovejas de los lobos generan polémica!

En la región de Carintia, al sur de Austria, se ha creado un traje especial con púas para proteger a las ovejas de los ataques de lobos. Sin embargo, este invento está siendo recibido de diversas maneras por el público y los expertos.

Debido al aumento de la población de lobos en Carintia, los ganaderos se ven obligados a buscar nuevas formas de proteger a sus animales. Las vallas, los perros guardianes y otros medios son costosos y no siempre dan resultados suficientes.

Rudolf Schaubach, un empresario y granjero de 72 años, desarrolló un traje con púas que cubre gran parte del cuerpo de la oveja. Según él, este dispositivo evita que el lobo cause heridas fatales al animal.

No obstante, el invento ha provocado una investigación por posible crueldad animal e incumplimiento de las normas ganaderas. La sociedad de protección animal de Viena exigió estudiar el impacto negativo de la estructura en las ovejas.

Los expertos señalan que el traje podría dificultar que los corderos se alimenten de la leche materna. Asimismo, se ha cuestionado si unas pocas púas podrían realmente asustar a un lobo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Primer caso de Ébola fuera de África desde el inicio del brotePrimer caso de Ébola fuera de África desde el inicio del broteHoy, 16:04Un dragón gigante aparece en el cielo de LondresUn dragón gigante aparece en el cielo de LondresHoy, 16:00Cámara de seguridad graba un robo insólitoCámara de seguridad graba un robo insólitoHoy, 14:26Propuesta de comisión del 3 % sobre las remesas de migrantes en RusiaPropuesta de comisión del 3 % sobre las remesas de migrantes en RusiaHoy, 14:10¿Se puede detectar la «maldad» en el cerebro? Un debate judicial¿Se puede detectar la «maldad» en el cerebro? Un debate judicialHoy, 13:51Tres hermanas con una edad total de 316 años sorprenden a los científicosTres hermanas con una edad total de 316 años sorprenden a los científicosHoy, 13:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Cuervos « contratados »: limpian las calles a cambio de recompensas
Cuervos « contratados »: limpian las calles a cambio de recompensas