¡Trajes con púas para proteger ovejas de los lobos generan polémica!

En la región de Carintia, al sur de Austria, se ha creado un traje especial con púas para proteger a las ovejas de los ataques de lobos. Sin embargo, este invento está siendo recibido de diversas maneras por el público y los expertos.

Debido al aumento de la población de lobos en Carintia, los ganaderos se ven obligados a buscar nuevas formas de proteger a sus animales. Las vallas, los perros guardianes y otros medios son costosos y no siempre dan resultados suficientes.

Rudolf Schaubach, un empresario y granjero de 72 años, desarrolló un traje con púas que cubre gran parte del cuerpo de la oveja. Según él, este dispositivo evita que el lobo cause heridas fatales al animal.

No obstante, el invento ha provocado una investigación por posible crueldad animal e incumplimiento de las normas ganaderas. La sociedad de protección animal de Viena exigió estudiar el impacto negativo de la estructura en las ovejas.

Los expertos señalan que el traje podría dificultar que los corderos se alimenten de la leche materna. Asimismo, se ha cuestionado si unas pocas púas podrían realmente asustar a un lobo.